Minister lover intet: Passagerer må snuble videre på farlig togperron i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Der er ikke meget håb at hente i det svar, som Transport- og Boligminister Benny Engelbrecht (S) har skrevet til alle de foreninger og personer, der i et fællesbrev bad ham om at få den farlige perron i Brønderslev gjort ufarlig.

” ... forbedringer af tilgængeligheden på danske stationer indgår i de politiske drøftelser om nye infrastrukturinvesteringer, som jeg forventer starter i det nye år. Jeg vil søge at lande en bred politisk aftale på tværs af Folketingets partier. Det vil i sidste ende være op til de politiske partier, hvilke stationer der skal prioriteres.”

Sådan lyder en del af ministeren svar, og det er slet ikke godt nok, mener formand for Borger 9700, Jens Tofting, der i november stod i spidsen for brevet til ministeren.

- Det er pæne ord, men der er ikke meget konkret i det. Det er fint nok, han tager initiativ til en drøftelse, men der kører jo tog hver dag, og vi skulle nødigt have, at en togpassager falder ned i mellemrummet mellem toget og perronen, siger Jens Tofting, der i fællesbrevet til ministeren havde en hel stribe repræsentanter for patientforeninger, borgerforeninger, handlende og ældre bag sig.

- Ministerens svar er ikke aktivt nok. Der skal handling bag. Jeg vil nu overveje, om vi skal henvende os til de folketingsmedlemmer, der er valgt her i Nordjylland for at presse på, så der sker noget i sagen, siger Jens Tofting.

Perronen i Brønderslev har været på dagsordenen utallige gang i de seneste 10 år, hvor skiftende borgmestre har bedt skiftende ministre og Banedanmark om at gøre noget ved sagen. Problemet er, at der er et meget højt trin mellem tog og perron. Så højt, at togpassagererne snubler ud og ind af toget.

Mens ministeren har tygget på sit svar, har Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Nordjyske Jernbaner og Banedanmark forhandlet om en hurtig og billig løsning på problemerne.

Blandt ideerne er at hæve en mindre del af perronen eller sætte et ekstra trin på toget. Foreløbig er intet dog afgjort.