Minister om at skabe værdier

BRØNDERSLEV: Interessen for den årlige vækstkonference i Brønderslev er så stor, at den flytter til Brønderslev Hallen. Her kan der være omkring 1000 mennesker, mens der på Nordjyllands Idrætshøjskole kun kan stilles stole op til 700.

Arrangørerne er kede af, at flere hundrede har måttet gå forgæves de tidligere år, så i år har man taget konsekvensen og flyttet til større lokaler. Deltagerne plejer at komme fra hele Nordjylland.

Et af trækplastrene i år er finansminister Kristian Jensen (V). Han kommer ind på offentlig ledelse som værdiskaber.

- Den politiske debat har i flere år fokuseret på størrelsen af det offentlige forbrug, men ikke på effekten heraf. Fremover vil der blive langt mere fokus på effekt, mener Kristian Jensen.

Han understreger, at det kræver god ledelse at omstille den offentlige sektor til at fokusere på brugerne samt på værdiskabelse.

Et andet topnavn er Christian Motzfeldt, der er direktør i Vækstfonden.

Han vil give sit bud på, hvordan der skabes flere vækstvirksomheder i Nordjylland, ligesom han fortæller om, hvad man kan lære af de eksisterende, regionale fyrtårne?

Christian Motzfeldt fortæller om, hvorfor et velfungerende kapitalmarked og brobygning mellem aktørerne på de finansielle markeder er vigtigt for væksten og fornyelsen i små og mellemstore virksomheder.

Administrerende direktør Jais Valeur fra Danish Crown fortæller om, hvordan én af Danmarks allerstørste virksomheder arbejder med strategi og værdiskabelse i en uforudsigelig verden.

Danish Crowns produkter er efterspurgt i hele verden, men virksomhedens grundlag er udfordret i hjemlandet Danmark.

Smil skal der også være plads til. Chris MacDonald har et indlæg om energi, overskud og motivation.

Chris MacDonald vil fortælle om, hvordan vi har det allerbedst og oplever energi og mentalt overskud.

Chris MacDonald punkterer myten om, at det altid skal være lysten, der driver værket. I stedet deler han med humor og skøn selvironi sin motiverende strategi for, hvordan vi træner viljestyrken og skaber rutiner, der gør det hele lidt nemmere.

- Chris MacDonald skal med sit foredrag få smil på læben og mod på lidt sundere og mere energisk liv, lover arrangørerne.

Mette Walsted Vestergaard er aftenens konferencier.

Forud for selve konferencen er der en række før-konferenceoplæg.

Her medvirker Jan Jonassen og Henrik Larsen, der er erhvervskundechefer i Vækstfonden, der fortæller om finansieringsmuligheder til vækstplaner, chefkonsulent i BDO, Henning Boye Hansen, der fokuserer på mellemstore og mindre virksomheder, ceremonimester i kongehuset, Kim Kristensen, hvis indlæg er "Frihed under ansvar", seniorkonsulent i Cabi, Christina Pedersen, der beretter om strategisk kompetenceudvikling samt Michael Rieland Sørensen, der er vækstkonsulent i Væksthus Nordjylland, der fortæller om, vækstledelse og finansiering er nøglen til succes.

Det er AM-Gruppen, der strå i spidsen for arrangementet.