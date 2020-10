Mink-advarsel fra kommune: Disse personer bør blive hjemme

Beredskabsgruppen i Brønderslev Kommune har truffet en beslutning om at give personer med tæt relation til arbejdende folk på minkfarme mulighed for at arbejde hjemmefra.

Kommunen definerer en tæt relation som bopæl på en minkfarm eller bopæl sammen med en medarbejder på en minkfarm.

- Vi har oplevet mange smittetilfælde på det seneste her i kommunen, så det her er en ekstra, forsigtig foranstaltning, for at sikre os imod, at der ikke dannes nye smittekæder, forklarer borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V).

- I alt drejer det sig nok om cirka 25 mennesker. Der er også nogle arbejdere, der pendler frem imellem kommuner og dermed kan tage smitten videre med sig, fortæller borgmester i kommunen, Mikael Klitgaard (V).

Kommunen har konfereret med borgmestrene i de tre øvrige kommuner i Vendsyssel, som også har mange minkfarme, nemlig Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn.

Der findes i alt 23 minkfarme i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune døjer i øjeblikket med det næsthøjeste incidenstal i hele landet, kun overgået af Struer Kommune.

Den nordjyske kommune har et incidenstal på bekymrende 154 - altså smittede pr. 100.000 indbyggere -, hvilket betyder, at der i den forgangne uge har været 56 bekræftede tilfælde af coronasmitte. Den såkaldte bekymringsgrænse ligger på 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.