Mister Asaa hyldet

ASAA: At Hildo Rasmussen er en populær politiker, kunne ingen være i tvivl om. Hildo Rasmussen er vellidt af både egne partifæller, men også politiske modstandere.

Steen Christensen, der er formand for Socialdemokratiet i Brønderslev Kommune, betragtede Hildo Rasmussen som en terrier, der bider sig fast i en sag.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) havde også mange rosende ord om Hildo Rasmussen.

- Du er en politiker, man kan stole på, sagde Mikael Klitgaard.

Gruppeformand Arne M. Jensen (S): - Hvis ikke det var dig selv, der havde fortalt det, troede jeg det var 50 år og ikke 75 år, du fylder. Du er om nogen Asaas mand. Man skal ikke sige noget negativt om Asaa, når du er i nærheden. Så kan man få dig til at gnistre.

Flere af talerne understregede, at Hildo Rasmussen har gjort meget for sin by. Der blev henvist til blandt andet Asaa Friplejehjemmet, skulpturen "Mod Hjemve" og meget mere. Nu er det så Asaa Havn, der står for tur, og det glæder Hildo Rasmussen sig til.

I anledning af fødselsdagen var der hejst flag ved indkørslen til Asaa.

De Småborgerlige Gårdsangere fra Dronninglund underhold med et nummer.