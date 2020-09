Mobilt testcenter i Dronninglund: Se her, hvornår du kan blive testet

DRONNINGLUND:Smittetallet i Nordjylland er stigende, og Dronninglund er særligt hårdt ramt efter Open by Night i weekenden. Det har fået Brønderslev Kommune og Region Nordjylland til at opstille et mobilt testcenter i byen.

- Vi opfordrer alle i Dronninglund-området til at blive testet. Enten har man været til Open by Night eller også har man måske været i kontakt med en, der har, siger sundhedsdirektør i Brønderslev Kommune, Henrik Aarup-Kristensen til NORDJYSKE.

Testcentret kommer til at blive opstillet i Dronninglundhallen fra torsdag til og med søndag. De præcise åbningstider er ikke fastlagt endnu, men det bliver omkring midt formiddag til engang midt på eftermiddagen.

Kom til test på torsdag

Selvom man som borger har været med til Open by Night-arrangementet, så kan man godt vente til på torsdag. Medmindre man har symptomer.

- Det er klart, hvis man har symptomer, så skal man sørge for at blive testet hurtigst muligt. Hvis ikke, kan man vente til på torsdag, hvor vi kommer til byen, siger Henrik Aarup-Kristensen, der understreger, at man selvfølgelig stadig skal huske at spritte af og holde afstand.

På søndag skal regionen og kommunen igen mødes for at drøft, hvorvidt det mobile testcenter skal fortsætte. Det kommer an på interessen, og hvor mange borgere der har været igennem.