Mode i Arkaden

HJALLERUP: Billetterne til Modeshowet i Arkaden i Hjallerup var blevet revet væk. 120 sad der i Arkadens midtergang, og de blev alle budt velkommen med et glas champagne.

De fik en forrygende aften i selskab med dygtige mannequiner, som gik catwalk på den røde løber midt igennem Arkaden. Byens forretninger præsenterede efterårets trend i stil og efterårets varme farver, hvoraf kan nævnes mørklilla, bordeaux, mørkeblå, orange, guldprint, rødlige nuancer, flaskegrøn og naturligvis sort.

Det var Anita Høj, der var aftenens konferencier. Hun kommenterede de mange mannequiners tøj, krydret med sjove bemærkninger undervejs. Der blev vist tøj til arbejdsbrug og tøj til mere festlig brug. Det var piger/damer, der viste de nye modeller i bukser, bluser, cardigan og kjoler til både arbejde og fest fra Bodil O.

Fra Sportigan var det naturligvis tøj og sko til fritidsaktiviteterne, der var dominerende. Det var ikke kun tøj, som publikum skulle lægge mærke til. Fra Hjallerup Optik blev der vist tidens trend i briller. Fra Hårdesign havde Lone Kristensen lavet spændende frisurer med især langt hår, som blev vist sammen med tøjet. Også hatte sås i mange farver. De var fremstillet af Helle Brinkmann, som igennem tre år har fået en produktion i gang på sin bopæl lidt uden for Hjallerup. Naturligvis var der sammen med bluser og kjoler også spændende smykker, som Gade & Juul fremviste.

Så kom overraskelsen, da to herrer dukkede op midt imellem damerne. Det var Thomas Olsen fra Butik Frank, som sammen med Torben Mersholm fremviste herremoden for et publikum bestående af damer. Der blev vist herremode i skjorter, jakker og bukser i forskellige længder. Thomas fremviste en slags stumpebukser, som gav lidt sjove kommentarer fra publikum. Der var naturligvis også overtøj med i fremvisningen. Thomas Olesen bar en flot sort hat, som gav den perfekte påklædning.

På billetterne var der undervejs præmier på billet-numrene. Gaverne var sponseret af byens butikker.

Fra Skohuset blev der især vist efterårets trend i støvler, som er små, fikse og korte. De sås på næsten alle mannequinerne. Ifølge Skohuset er lange støvler i efterårets trend en sjældenhed.

I pausen havde flere udstillere taget plads i midtergangen, hvor stolene var ryddet væk. Det var kosmetolog Hanne Lindtner Andersen, Sense ved Susanne Sørensen, Tupperware ved Rikke Karlsen, Annis Aloe Vera og fodterapi ved Tina Randa Ovesen.

Efter en times fremvisning af efterårets mode var der pause til at gå på indkøb i byens forretninger, som denne aften gav 20 % på mange varer. Aftenen sluttede efter et besøg i byens forretninger igen i Arkaden, hvor der blev serveret en meget lækker og smukt udført kage-tapas med blandt andet kaffe til.

Det blev en meget vellykket aften, hvor alle blev klogere på efterårets mode og var klar med ideer til juletøjet og efterårets og vinterens påklædning.