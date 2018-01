Modstandere blev væk

BRØNDERSLEV: Lørdag skulle Brønderslev Bokseklub efter planen have deltaget i kampene om de jyske begyndermesterskaber, men på grund af mange afbud til mesterskaberne, blev der kun kampe til tre af Brønderslev-bokserne. Men alligevel kan bokserne fra Brønderslev Bokseklub se tilbage på mesterskaberne med tilfredshed, idet de tre boksere snupped eto jyske mesterskaber.

Den unge bantamvægtsbokser Sadam Ghanom, som stillede med tre friske sejre i de sidste tre kampe, måtte denne gang strække gevær allerede i semifinalen. Her mødte Sadam Ghanom Martin Merati fra Esbjerg BBK, og efter en velbokset kamp fik Esbjerg-bokseren sejren med dommerstemmerne 4-1.

- Selv om Sadam Ghanom absolut boksede en god kamp, så burde resultatet have været 5-0, selv om det var en tæt kamp, så var Esbjerg-bokseren bedst, siger formand og træner Erik Thrane fra Brønderslev Bokseklub.

I fluevægt fik Brønderslev Bokseklub så sin første jyske mester, da fluevægtsbokseren Arsen Tujaryan stoppede sin modstander Muslim Dombaev fra Vejle AK i anden omgang. Arsen Tujaryan havde sin modstander til tælling allerede i første omgang, og da Vejle-bokseren igen blev fanget i en byge af slag i anden omgang, valgte kamplederen at gå imellem og stoppe kampen til fordel for den unge Brønderslev-bokser.

- Arsen Tujaryan boksede virkelig en god kamp med stilren boksning og et rigtig godt overblik for en bokser med så få kampe. Det var Arsen Tujaryans fjerde sejr i fem kampe og et velfortjent jysk begyndermesterskab, fortæller Erik Thrane.

Det andet jyske mesterskab blev vundet af weltervægtsbokseren Mohammad Malek Masoud. Malek mødte Thomas Comparino fra AK Jyden, og det så i første omgang ud til at blive en kort affære idet Jyden bokseren to gange var til tælling efter nogle fremragende serier fra Malek.

- Men Thomas Comparino ville det anderledes. Fra at være en næsten færdig mand, boksede han sig op og gav Malek kamp til stregen i de sidste to omgange.

- Det blev en hård og nådesløs kamp, fantastisk godt kommet igen af Jyden bokseren, men ingen tvivl om sejren til Malek fra Brønderslev Bokseklub med dommerstemmerne 5-0 og endnu et jysk begyndermesterskab til Brønderslev. - Mohammad Malek Masoud har haft et fantastisk år, inden for det sidste år har han vundet et dansk begyndermesterskab, et jysk begyndermesterskab og fire guldmedaljer ved diverse turneringer. Ikke så ringe endda, udtaler Erik Thrane.