Modtog trusler og erstatningskrav fra tidligere arbejdsgiver: Nu har ansatte fået deres penge

BRØNDERSLEV:Da Grillbaren Ædedolken i Brønderslev pludseligt lukkede i slutningen af november, efterlod ejeren både kunder, leverandører og medarbejdere med penge i klemme.

Nu har i hvert fald de tidligere ansatte fået deres tilgodehavende løn udbetalt. Det skriver Fagbladet 3F.

Pengene kommer ikke fra Ædedolken men fra Lønmodtagernes Garantifond, LG, som samlet set har udbetalt knap 159.000 kroner til ni tidligere ansatte, der er medlem af 3F.

En del af de ansatte har siden lukningen modtaget trusler og erstatningskrav på for eksempel 150.000 kroner fra den tidligere ejer.

- Jeg havde frygtet, at vi ikke ville få pengene, så det er en sejr for os. Det er fint, at vi har fået pengene, for vi har knoklet for dem. Det har taget noget tid og været træls, men vi har selv gjort et stort stykke arbejde, og så har 3F været vedholdende, siger Claus Hansen til Fagbladet 3F.

Han arbejdede som madbud hos Ædedolken i mindre end halvanden måned, inden han selv valgte at sige op i slutningen af august 2022.

Efterfølgende modtog han et inkassobrev fra Ædedolken ApS med et erstatningskrav på 125.200 kroner.

Claus Hansen var ansat hos Ædedolken i Brønderslev. Han blev efterfølgende truet af grillbarens ejer, men nu har han fået sin manglende løn - ligesom otte andre ansatte. Arkivfoto: Martin Damgård

Dømt til at betale

Ejeren af Ædedolken blev i marts dømt til at betale de tidligere ansatte deres løn. Det skete ved Retten i Hjørring.

Da det ikke skete, måtte LG altså træde til.

Det glæder Martin Jørgensen, der er faglig medarbejder hos 3F Midtvendsyssel.

- Heldigvis er vores medlemmer ikke endt med at blive sorteper, selvom de er blevet udsat for en arbejdsgiver, som har snydt og ikke har kompetence til at drive virksomhed, siger han.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det ikke er virksomheden, som er kommet til at betale, men det vigtigste er, at vores medlemmer har fået deres penge.

Den tidligere ejer, Marius Flytkjær, har tidligere skrevet til i en mail til Nordjyske:

- Jeg er desværre ikke en del af ledelsen mere i firmaet, og mig bekendt har vi intet hørt fra Retten i Hjørring om, at mit gamle firma skylder så store beløb. Jeg har ikke andre kommentarer.

Hævede penge på kunderens kontoer

Selskabet bag grillbaren, Ædedolk ApS, blev taget under konkursbehandling i begyndelsen af året.

Udover medarbejderne var der også leverandører og kunder, der havde penge i klemme

Ejeren havde blandt andet hævet ekstra penge på kundernes konti i stedet for at betale dem deres depositum tilbage for varmekasser til den mad, som de havde bestilt.