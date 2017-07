Møbel-Bo-Tikken lukker

BRØNDERSLEV: Møbel-Bo-Tikken i Østergade i Brønderslev lukker. Efter 17 år i branchen har Jørn D. Hansen valgt at stoppe.

Han har indledt ophørsudsalg.

- Møbelbranchen er hårdt presset især af den "genbrugsbølge" der har floreret i efterhånden mange år. Jeg skal da også indrømme, at der ligger rigtig mange fine genbrugs-møbler på nettet. Nye møbler er til gengæld også så billige, at der skal sælges et langt højere antal for at holde omsætningen.

Jørn D. Hansen etablerede Møbel-Bo-Tikken i 1999 på Eventyrvej 6 i Brønderslev. Forretningen voksede sig stor, og 1. maj 2005 flyttede Jørn D. Hansen forretningen til Østergade, hvor han med de 1.800 kvadratmeter fik tre gange så meget plads.

Butikken forhandler alt fra fra babystol til otiumstol - samt brugskunst, malerier, skulpturer, keramik samt maling.

Der var tidligere biludstilling i lokalerne, der ejes af Ford-forhandler Brdr. Hosbond.

Jørn D. Hansen har endnu ikke fundet et job.

- Men at blive flyttemand kunne være en mulighed. Jeg har bilen og ekspertisen til at behandle flytning med varsomhed, siger han.