Mød den nye købmand: - Det har altid været en drøm

BRØNDERSLEV:Onsdag 9. november vil kunderne blive mødt med flag og kagemand i Rema 1000 i Brønderslev Syd - anledningen er, at der kommer ny købmand i butikken. Det er 29-årige Dennis Andersen, der fremover skal stå i spidsen for butikken.

Han har været knap ti år i Rema i Hjallerup som souschef, og med sig i det nye job får han som medarbejder sin kæreste, Line Frost, der har ti års erfaring fra Rema i Aabybro og Vadum.

- Det har altid været en drøm, men jeg ville også gerne være klar til det. Nu synes jeg, jeg er klar, også fordi jeg har Line, så vi er to til at starte det op. Jeg føler, at det var tiden nu også med min alder, fortæller Dennis Andersen, der er 29 år.

Dennis Andersen er kun 29 år men har allerede mange års erfaring som medarbejder i Rema 1000. Nu bliver han selv Rema-købmand. Foto: Martin Damgård

- Det var noget, vi ville sammen. Det er lidt en drøm, vi har haft om at starte sammen, siger Line Frost.

Tilsammen har parret 25 års Rema-erfaring.

Kan selv bestemme

Dennis Andersen og Line Frost er rigtig glade for at arbejde i Rema.

- Man får lov at bestemme selv - det er en meget stor del af det. Og vi kan godt lide at sælge varer, siger Dennis Andersen.

Dennis Andersen og Line Frost er allerede i ugen op til at finde i deres ny Rema. Fra 9. november åbner den med Dennis Andersen i spidsen som ny købmand. Foto: Martin Damgård

- Vi bestemmer, hvordan butikken skal se ud, og vi behandler vores personale, som vi gerne selv vil behandles, uddyber han.

- Man kan styre det lidt selv og bestemmer selv, hvilke varer, man bestiller hjem og mængden af varer, fortæller Line Frost.

Kundekontakten er også en vigtig del af arbejdet. De snakker med virkelig mange kunder, ligesom der også er kontakt med chauffører, konsulenter og en hel del telefonopkald.

- Det er fedt, for vi kan godt lide at arbejde med mennesker og have med mennesker at gøre, siger Line Frost.

Perfekt sted

Der er flere grunde til, at det lige blev Brønderslev, som parret lander i.

- Der var en, der blev ledig, og det er fuldstændig perfekt for os - vi bor i Hjørring, siger Dennis Andersen med henvisning til den korte transporttid.Samtidig er han også rigtig glad for, at butikken ligger lidt for sig selv ude i kanten af byen.

- Jeg er glad for, at det blev en landbutik og ikke en citybutik. Jeg er opvokset lidt ude på landet, og det passer bedst til mig, mener Dennis Andersen.

- Det minder lidt om dét, vi kommer fra, supplerer Line Frost.

Foto: Martin Damgård

Line Frost har faktisk også været i samme butik, som nu skal danne ramme om deres hverdag, i en kort periode tidligere.

- Vi håber, at mange kunder kigger ind for at hilse på og se, hvad vi har fundet på, siger Dennis Andersen.

Brænder lige meget for det

Nu får de mange timer sammen i deres nye fælles arbejdsliv, men det bekymrer dem slet ikke, hvordan det skal gå med at blive kolleger.

- Vi har tænkt meget lidt over det, for vi er sikre på, at det ikke bliver et problem for os. Vi brænder lige meget for det, og vi er 95 pct. enige om, hvordan vi vil drive butikken, siger Dennis Andersen.

Foto: Martin Damgård

Kunderne vil komme til at møde dem begge alle mulige steder i butikken. Dennis Andersen har ikke planer om at gemme sig med kontorarbejde.

- Vi har fokus på, at vi skal blive set i butikken. Vi kommer til at vaske lige så meget gulv som vores medarbejdere, siger han.

Dennis Andersen har dog også et favoritområde.

- Jeg har altid arbejdet lidt med grøntsager og frugt, det er lidt mit hjertebarn, som jeg har fokus på. Det er en afdeling, man bliver fristet af - en lækker afdeling, der skaber hele butikken i min verden. Hvis man kommer ind i en frisk, inspirerende frugt- og grøntafdeling, så får man lyst til at handle sit ugeindkøb i hele butikken, siger Dennis Andersen.

Line Frost og Dennis Andersen kommer begge til at være mange forskellige steder i butikken. Foto: Martin Damgård

Line Frost kan især godt lide at arbejde med at sørge for, at butikken er ryddelig og pænt trimmet, og samtidig kan hun også rigtigt godt lide at arbejde med frugt og grønt og ferskvarer.

Rykker lidt rundt

Butikken holder lukket tirsdag 8. november i forbindelse med skiftet - den dag skal Dennis Andersen og Line Frost bruge på at gøre butikken klar til åbningsdagen, som bliver onsdag 9. november.

- Vi kan godt garantere, at der kommer til at ske lidt. Vi kommer til at rykke lidt rundt på reolerne, fortæller Line Frost.

- Vi kan godt lide en lys, åben og overskuelig butik, siger Dennis Andersen.

Og de glæder sig meget:

- På tirsdag går det løs. Jeg tror stadig ikke helt, det er gået op for os, siger Dennis Andersen.

Der er cirka 30 medarbejdere i butikken, og de fortsætter alle.