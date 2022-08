Mød Max - han er den nye købmand i Løvbjerg

BRØNDERSLEV:Hos Løvbjerg i Brønderslev er der kommet en ny mand ved roret - det er Max Kristensen, der er blevet Løvbjergs nye købmand, efter at Kjeld Gabriel er stoppet.

Max Kristensen kommer fra en stilling som uddeler i Super Brugsen i Vodskov, hvor han også bor. Og det er en erfaren købmand, Løvbjerg i Brønderslev får.

- Jeg har været 20 år i COOP, fortæller Max Kristensen.

Han havde lyst til, at der skulle ske et skifte i arbejdslivet.

- Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg trængte til at prøve noget nyt. Jeg tænkte, at enten skulle jeg lave noget helt andet eller finde noget med mere selvstændighed. Og så bød den her mulighed sig, fortæller Max Kristensen, der ser frem til en hverdag, hvor han som købmand kan bestemme en hel del selv.

Kunderne vil komme til at møde Max Kristensen i butikken mange forskellige steder. Foto: Kim Dahl Hansen

Max Kristensen begyndte i Løvbjerg 1. juni, hvor han havde en periode sammen med Kjeld Gabriel frem til sommerferien, hvor de på den måde havde en glidende overgang.

Nu er ferien slut, og Max Kristensen er at finde i spidsen for Løvbjerg.

Max Kristensen kan lide sit fag, som han gik ind i af flere grunde.

- Det er dét med, at man er sammen med en masse mennesker hele tiden. Der er ikke to dage, der er ens. Vi er 70 mennesker ansat her, og det kræver sit at kunne arbejde med så mange og at være leder og at få det til at gå op. Det er spændende at have mange bolde i luften, forklarer Max Kristensen, der hæfter sig ved, at Løvbjerg også er spændende på den måde, at der findes medarbejdere i mange forskellige aldre.

Max Kristensen oplever, at hele den del med ledelse og samarbejde er rigtig spændende, og han peger på, at det er vigtigt, at man har et godt forhold til hinanden på arbejdspladsen.

- Hvis ikke vi kan arbejde sammen, så når vi ikke i mål, konstaterer den ny købmand.

Vinsmagninger på vej

Kunderne skal ikke forvente, at den ny købmand laver om på det hele i butikken.

- Jeg skal finde ud af, hvad vi gør godt og skal fortsætte med, og hvad der skal ændres. Men som udgangspunkt kommer jeg ikke til at revolutionere alt muligt, fortæller han.

Der vil i stedet komme ændringer stille og roligt hen ad vejen.

- Vi skal købe gode varer hjem til gode penge, der gør at vi kan sælge billigt. Vi skal sørge for at holde kunderne tilfredse, og vi kommer til at arbejde mere med ja tak tilbud og sælge flere varer og bibeholde den position, vi har i byen som et af de førende supermarkeder, siger Max Kristensen om den kommende tid.

Vinafdelingen er et at de steder, hvor Max Kristensen kommer til at være. Foto: Kim Dahl Hansen

Konkret er der nogle vinsmagninger under opsejling.

- Tanken er, at kunderne skal have en super god oplevelse, når de kommer ind i butikken. At vi har et godt personale og nogle gode tilbud, opsummerer Max Kristensen.

Går efter tilbud

Et aktuelt tema i dagligvarebranchen lige nu er de generelt stigende priser på fødevarer.

Max Kristensen peger på, at der lige i øjeblikket er opmærksomhed på inflationen, og hvad varer kostede før og nu.

- Der er mælk, brød og alle almindelige dagligvarer, fortæller Max Kristensen, der oplever, at der er god interesse for tilbud på varer som mælk, brød og fløde. Det er der mange kunder, der går efter.

- Sådan er vi i Danmark. Vi er lidt en tilbudskultur. Vi vil helst ikke snydes. Vi vil gerne have de tilbud, smiler Max Kristensen, der peger på, at gode tilbud og en god tilbudsavis er vigtigt for Løvbjerg.

Kunderne vil komme til at møde Max Kristensen alle mulige steder i Løvbjerg. Men han har dog et par favoritområder.

- Jeg har lidt en forkærlighed for blomster, så der kommer jeg til at være ude. Jeg vi også være i vinafdelingen, og jeg kommer til at fylde varer op hist og pist, fortæller han.

Kjeld Gabriel har været 14 år i butikken i Brønderslev. Han rykker nu til en stilling som købmand i en helt ny Løvbjerg-butik i Frederikshavn, som er ved at blive bygget.