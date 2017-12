BRØNDERSLEV: En del borger var mødt op for at møde venner på Stjernepladsen i Brønderslev 23. december.

Det var Brønderslev Handel, der havde taget initiativet, og handelsstanden vil gerne gøre det til en fast tradition.

- Der kom mange, og vi vil gerne, at der næste år kommer endnu flere. Når folk ved, at det er her, man skal møde vennerne, skal de nok komme.

Der var gaver til børnene, og der blev uddelt æbleskiver til alle.