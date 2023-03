Mødte op trods snekaos, men ak: Dumpet på grund af teenage-adfærd

BRØNDERSLEV:Skal man have en god eksamen, så er det med at holde snuden lige i sporet - og det havde tirsdagens eksaminander i Brønderslev som udgangspunkt da også sjældent problemer med.

TrygFonden havde indkaldt til optagelsesprøve for besøgshunde i Nordjylland på plejehjemmet Kornumgaard i Brønderslev. 30 hunde var meldt til, men vejrliget gjorde dog, at enkelte meldte afbud.

En af dem, der havde trodset snedriverne, var Ann Burmester, der havde sin knapt to år gamle newfoundlænder Esther med.

12-tals pige?

Om Esther er en 12-tals pige vides ikke, men hun tog dagens prøvelser i stiv pote.

Ann Burmester havde hunden Esther med på Kornumgaard - her testes det, hvordan hunden reagerer, når der kommer en kørestol med ind i billedet. Foto: Bente Poder

Delegationen fra TrygFonden skal blandt andet se, om hunden naturligt af sig selv går over til en figurant, og hvordan den reagerer på kørestole - og et smæld fra en krykke, der pludseligt vælter ned på gulvet. De skal simpelthen have testet om de er robuste.

Der bliver også holdt øje med, om ejeren kan stoppe hunden med en kommando, så den ikke uden videre kan finde på at guffe en hel skål småkager i sig - eller endnu værre: Spise piller, der ligger frit fremme eller er tabt på gulvet.

Desuden undersøges hundene også af en dyrlæge for at se, om de er sunde og raske.

- Jeg har i forvejen en hund, der er besøgshund - så hvis det lykkes med Esther, så kan jeg have begge med på én gang. Det er fantastisk, hvad det kan give, når man har en hund med på en institution - beboerne har måske selv haft en hund, og så begynder de ellers bare at fortælle, lyder det fra Ann Burmeister, som bor nær Øster Brønderslev.

For meget teenager

Ellen Ovesen fra Nibe troppede op med den godt to år gamle Valentino, en gylden, korthåret gravhund.

Ellen Ovesen med hunden Valentino. Foto: Bente Poder

- Det giver så meget til de ældre, så det vil jeg gerne bruge min tid på, siger Ellen Ovesen.

I forvejen er Valentinos far, Buller, besøgshund på et plejehjem i Støvring.

Da Valentino havde været igennem de forskellige tests, var der dog et lille aber dabai.

Den havde lidt udfordringer med et lystre i visse situationer.

- En gravhund er en selvstændig race, og den er ikke så lydig som en labrador - så der er lige lidt at arbejde med, når du kommer hjem, lyder beskeden til Ellen Ovesen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at hunden ikke kan godkendes som besøgshund.

Der er til gengæld ikke noget at rafle om, når det gælder en anden hund.

- Jeg har fået at vide, at hunden er for meget teenager, men det er fint - vi prøver om et halvt år igen, lyder det med et smil fra ejeren af en sort hund.

Et levet liv

Projektchef ved TrygFonden, Line Alstrup, fortæller, at ordningen med besøgshunde på plejehjem gi'r pote af flere årsager:

Projektchef ved TrygFonden, Line Alstrup, sammen med en af dagens deltagere: Pia Riishøj fra Vaarst med hunden Ilse, der er en welsh corgi. Foto: Bente Poder

- Når beboerne møder hundene, så bliver der tit vækket glemte minder - der bliver åbnet op for et levet liv. Og så er det jo også sådan, at de ældre modtager masser af omsorg på et plejehjem, men nu kan de også give noget, når de klapper en hund eller giver den en godbid, fortæller hun.

Gennem nåleøjet

Hvis man ikke allerede blev sorteret fra tirsdag, så får man endelig besked på, om hunden er kommet gennem nåleøjet eller ej i løbet af de kommende dage.

Undervejs i forløbet kom flere ældre beboere ind for at kigge - enkelte dukkede op flere gange, eksempelvis Kjeld R. Nielsen, der havde smuglet småkager med ind til dagens firbenede gæster. Han var meget populær.

På landsplan har TrygFonden mere end 700 besøgshundeteams - hund og ejer - tilknyttet og de gæster typisk plejecentrene to-fire gange om måneden. Omkring en tiendedel af disse huserer på nordjyske plejecentre.

Besøgshunde til optagelsesprøve