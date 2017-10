Mosens cowboys på Vildmosemuseet

BRØNDERSLEV: Traditionen tro holdes der efterårsferieaktiviteter på Vildmosemuseet i Brønderslev.

Mandag 16. oktober fra kl. 13 til kl.15 kan børn og voksne blive klogere på livet som kreaturpasser i Store Vildmose i 1930’erne og 1940’erne. De var den gang en slags nordjyske cowboys, der levede af at passe de mange kreaturer, der gik i mosen.

- Livet i Store Vildmose har været hårdt og meget anderledes end vores liv i dag. Derfor er det en stor oplevelse for børn at få et indblik i dagligdagen som kvægpasser i 1930’erne og 40’erne, fortæller Christina Lynge Gjørup fra Museerne i Brønderslev Kommune.

Hun har tilrettelagt dagen sammen med historiestuderende Anders Rydahl-Jensen, der er i praktik på Vildmosemuseet og er i gang med at lave en udstilling om kvægopdræt i Store Vildmose i perioden.

Han vil fortælle børn og voksne om de unge mennesker, der før i tiden var med til at passe kvægopdrættet i Vildmosen.

- Vi håber, at mange igen i år vil møde op til en hyggelig dag, hvor vi blandt andet skal fremstille reb til lassoer og øve os i at kaste med dem, fortæller Christina og Anders.

Efterårsferien hed i gamle dage kartoffelferien, og kartoflen har tillige spillet en stor rolle i Store Vildmose. Børn kan derfor prøve at lave kartoffeltryk og være med til at lave en traditionel ret med kartofler på museets gamle tørvefyrede ringkomfur.

Entréen til aktivitetsdagen er 50 kr. for voksne og er gratis for børn.