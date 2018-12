Motorvej var spærret efter uheld

BRØNDERSLEV: Ved 16.30-tiden fredag skete der et trafikuheld på motorvej E39, som måtte afspærres det pågældende sted.

Det oplyste vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi, kort tid efter uheldet.

Her var en skiltevogn på vej til stedet for at omdirigere den øvrige trafik. Efter godt tre kvarter kunne Vejdirektoratet så oplyse, at kun det højre spor var spærret, og at uheldsstedet kunne passeres med forsigtighed.

Uheldet skete i det sydgående spor på E39 ved frakørsel 6, Brønderslev C.

– En lastbil og en personbil er stødt sammen. Jeg har endnu ingen oplysninger om, hvor alvorligt det er, fortalte Poul Fastergaard kort før klokken 17.

Meldingen til beredskabet gik på, at der var tale om en eller flere fastklemte.

Kort før klokken 18 var rednings- og oprydningsarbejdet afsluttet og begge spor atter åbne.