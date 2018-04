Mudderløb ved Voergaard Slot

VOERGAARD: De muddergrøfter og de sumpede områder, der for snart 500 år siden skulle holde fjender væk fra Voergaard Slot, kommer nu igen til ære og værdighed.

De skal ikke dæmme op mod en bondehær eller en anden fjende, nej, de skal benyttes til et mudderløb Diadora Mud Trail, der afvikles til september.

Det er eventselskabet "derfor", som eventmageren Henrik Røde Jensen og Lars Jeppesen står bag.

De er i samarbejde med Voergaard Slot i gang med at attraktionsudvikle og skabe mere liv på slottet, der kendes af alt for få.

- Det vil vi lave om på, fortæller Henrik Røde Jensen og Lars Jeppesen.

- Ikke tidligere i Nordjylland er der set et sådant arrangement i historiske rammer, fortæller Henrik Røde Jensen og Lars Jeppesen.

Der bliver tale om en fire kilometer lang trailrute, der får start og mål på slotspladsen, og som går via skovstier, mudderhuller og næsten umulige passager. Det eneste asfalt løberne kommer på, er når de skal parkere deres bil. Ruten skal gennemløbes fem gange, så den er på i alt 20 kilometer.

- Voergaard Slot blev bygget netop i et sumpet område, for at holde fjender på afstand. Og renæssanceslottet har Danmarks bredeste voldgrav.

Henrik Røde Jensen og Lars Jeppesen siger, at målet med tiden er at nå op top 4000-5000 deltagere.

- Når det rygtes i løberkredse, hvor sjovt det er, skal der nok komme mange løbere fra både ind og udland.

- Vi håber på et stort publikum, der gerne vil se folk blive bladret til, som i Hubertusjagten, hvor publikum samler sig ved vandgraven.

Velkomstcenter

Men mudderløbet er kun et af mange arrangementer. Henrik Røde Jensen og Lars Jeppesen er også i gang med at indrette et velkomstcenter på Voergaard Slot, hvor der blandt andet skal være modtagelse af krydstogtsgæster.

Velkomstcentret får et lokalt islæt med en hestevogn fra Holtegaard, en kano fra den nærliggende kanoudlejning, ligesom lokale kunsthåndværkere og fødevareproducenter udstiller. Og så skal Jyske Ås-projektet have en udstilling, der fortæller om den spændende natur, der er i området, men som alt for få kender til.

Jyske Ås rummer blandt Vendsyssels højeste punkt, Knøsen. Der bliver også en smagsprøve på skulpturfestivalen, der til sommer bliver i Dronninglund.

- Krydstogtsgæsterne vil gerne have noget lokalt med fra et besøg, fortæller Henrik Røde Jensen og Lars Jeppesen.