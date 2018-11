Mulig gerningsmand til indbrud efterlyses: Se signalement

HJALLERUP: Da naboerne hørte, at der mandag havde været indbrud i en villa i Ågade, Hjallerup i Brønderslev Kommune, gik det op for dem, at de havde set en ung mand forlade stedet.

Nu kommer Nordjyllands Politi i Frederikshavn med et signalement af manden og den bil, han kørte i, med håb om, at det kan føre til en opklaring af indbruddet. Det vides ikke med sikkerhed, om den unge mand står bag indbruddet, men politiet vil stadig gerne tale med ham, da han kan have oplysninger i sagen.

Indbruddet fandt sted mandag mellem klokken 10 og 13.45. Et vindue blev brudt op, og der blev stjålet to PH-lamper af modellen Koglen med en diameter på 48 centimeter.

Naboerne har forklaret, at de så en mand af dansk udseende og omkring 20-25 år. Han var 170 til 180 centimeter høj og havde brunt hår. Han havde en hvid kasket på samt en lys hættetrøje og hvide bukser med lommer langs siden.

Den unge mand var kørende i en nyere, større Audi med et registreringsnummer, der formentlig begynder med AU 93. Bilens farve og model er ukendt.