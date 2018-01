Mulig mærkning

HALLUND: Da en 36-årig mand fra Brønderslev skulle på arbejde tidligt fredag morgen 12. januar, bemærkede han noget højst besynderligt i sin indkørsel på Røgelhedevej i Hallund. Han kunne se, at en hvid papirserviet var blevet presset ned i gruset i indkørslen. Han ringede derfor til politiet, at hans hus muligvis var blevet "mærket" af en person, der kunne have til hensigt at begå indbrud. Ifølge Nordjyllands Politi bruger indbrudstyve nogle gange mærkning for at indikere, at et hus er oplagt til indbrud. Det kan være kridt, snor eller en flytning af ting foran huset.

- Spotter du derfor noget, der ikke er som det plejer, så ring gerne til politiet på 114, lyder det fra Nordjyllands Politi.