Museer skal samarbejde

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Samarbejde. Det bliver et nøgleord for museerne fremover. Det tror leder af Museerne i Brønderslev Kommune, Jens-Christian Hansen, der torsdag var en af de 400 deltagere i en konference omkring museernes fremtid.

Jens-Christian Hansen er parat til et samarbejde. Allerede i dag er der et samarbejde på tværs af kommunegrænser samt samarbejde med Aalborg Universitet.

- Det kan være omkring Anden Verdenskrig, hvor der flere steder i landsdelen er udstillinger omkring krigsperioden. Det gælder foruden Brønderslev, Frederikshavn og Hanstholm.

Der lægges i de rapporter, der er udarbejdet omkring fremtidige tilskud til landets museer, lægges der op til, at kun museer med en omsætning på over seks mio. kr. skal have forskning.

Museerne i Brønderslev Kommune har en omsætning på godt tre mio. kr.

Jens-Christian Hansen vil på borgernes vegne være meget ked af, hvis der ikke sker forskning.

- Det er da det, der giver museerne et løft og tilfører borgerne noget viden, siger Jens-Christian Hansen.

Han har selv forsket meget i Anden Verdenskrig, og det har givet sig udtryk på museerne.

- Vi kan fortælle om ting, som ikke er nedskrevet nogen steder.

Jens-Christian Hansen har netop udgivet et skrift om nazisten Aage Mariegaard fra Stenum, som han også har holdt foredrag om for 270 gymnasieelever, der lyttede intenst.

Ifølge Jens-Christian Hansen er der alene 1000 skoleelever, der besøger museerne via skoletjenesten, og de får også viden, som de ikke kan læse sig til i bøger.

Jens-Christian Hansen håber ikke, at det, der er lagt op til, føres ud i livet i fuldt omfang.

- Det er en endnu større skævvridning, end der er i dag. Jeg håber bestemt, at ministeren lytter til vore synspunkter. Og ikke kun lytter til de store museer. Selvfølgelig betyder det, at de store museer må afgive penge til de mindre. Det er også rimeligt, mener Jens-Christian Hansen.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) er også noget overrasket over udspillet. I november havde museerne og borgmesteren et møde med kulturminister Mette Bock (LA).

- Jeg forstår da ikke, at borgerlige politikere kan gå ind for en centralisering, når der samtidig flyttes arbejdspladser ud i landet og tales meget om at der ikke skal være skævvridning i landet. Det er dette da et eksempel på.

Mikael Klitgaard forsikrer, at han vil opfordre politikere til ikke at følge det, der er lagt op til.

- Jeg vil gerne tage en snak med folketingspolitikere.

Den fremtidige museumspolitik i Brønderslev skal i øvrigt drøftes på en temadag i byrådet inden udgangen af marts. I dag bidrager Brønderslev Kommune med to mio. kr. til museerne, mens Kulturstyrelsen spytter én mio. kr. i kassen. I forbindelse med budgetlægningen for 2018 var der debat om museerne, og derfor blev det besluttet at bidrage med de to mio. kr., men ellers tage debatten her i 2019. Det kommer til at berøre kommende budgetår, så derfor skal sagen drøftes intenst.

Det er et krav, at kommunen bidrager med to mio. kr. for at få en mio. kr. fra staten.

Jens-Christian Hansen:

- Jeg er glad for at få politisk opbakning til, at de mindre museer ikke skal rammes.