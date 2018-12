Musikken rykker ud

BRØNDERSLEV: 13. december er der julekoncert i Fælleshuset på Niels Bohrs Plads i Brønderslev. Det sker i et nyt samarbejde mellem det boligsociale projekt i området, Mælkebøtten, og Brønderslev Kulturskole.

Der er flere grunde til, at Mælkebøtten gerne vil have musikken ud i området, som har en stor andel af børn og unge med udenlandsk baggrund.

- For det første vil vi gerne have et arrangement, hvor folk kan komme ned uforpligtende og høre noget musik. Os så tror jeg, vi som boligsocialt projekt laver mange arrangementer hernede med foredrag, fællesspisning, fastelavn og events, men jeg synes, musik er underrepræsenteret. Der mangler vi noget, og vi prøver at gøre noget for beboerne i området, så de kan få en dejlig oplevelse, fortæller Søren Bruun Jensen, der er projektmedarbejder Mælkebøtten.

Han håber, at koncerten kan give de unge noget inspiration

- Nogle af vores unge heroppe kunne godt gå lidt mere til musik. Derfor syntes vi, det var en god idé at prøve at kontakte kulturskolen og se, om vi kunne få et samarbejde op, så de kan se nogle andre unge komme at spille, fortæller Søren Bruun.

Han peger på, at det kan være lidt svært at få områdets unge ud til andre musikarrangementer i byen og opleve andre spille.

- Somme tider skal man inspireres, før man tager der første skridt.

Traditionelt har man arbejdet på at få mange af de unge i gang med fritidsaktiviteter indenfor idræt.

- Det er rigtigt meget heroppe, der handler om at få dem til sport, men jeg tænker, at vi også skal have flere til at gå til musik. Vi tror, det vil være gavnligt for deres dannelse som mennesker at lære at spille et musikinstrument og høre musik og forstå den danske kulturskat. Der er mange ting ved musik, som også er dannende, argumenterer Søren Bruun.

Arrangementet er for alle, der har lyst til at komme, så der kan også være en måde at møde hinanden på, og man håber, at tiltrække folk fra andre dele af byen.

Fra Kulturskolens side er man også vældig positiv overfor at komme ud i Fælleshuset og spille og møde nogle folk.

- Vi vil gerne have, at vi kommer bredt ud, og det er måske et sted, vi ikke normalt har hentet vores elever og ikke har været ude at spille med og for. Det kunne være fedt at komme derud og lave noget med de børn, der går rundt derude i Mælkebøtten, fortæller Rene Krone, der er souschef i Brønderslev Kulturskole.

Han tænker, at man måske på længere sigt også kan lave noget mere musik i området.

- Jeg ved, at nogen går rundt og filmer deres egne musikvideoer, fortæller han.

Kulturskolen kunne også godt tænkte sig nogle flere elever, der melder sig ind - det kan koncerten måske være med til at inspirere til.

Han regner med, at der bliver 10-15 elever plus nogle lærere, som vil spille til koncerten med forskellige instrumenter og genrer.

- Der bliver noget Last Christmas med band og måske nogle julesalmer. Vi er i gang med at øve en masse, fortæller Rene Krone.

Han regner også med, at skolens talenthold kommer med, og at der bliver fællessang og nogle solister, måske nogle violiner.