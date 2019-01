Mystik om ild i græs: Beredskab fandt udbrændt trailer

DRONNINGLUND: En brand på Asbækholtvej 4 syd for Dronninglund i en bunke græsaffald fredag eftermiddag blev til en politisag, da beredskabet under slukningen af ilden fandt en trailer nedenunder det brændende affald/græs.

Det fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

– Alarmen lød godt fem minutter over halv fire, og meldingen lød på bål på areal med højt tørt græs. Egentlig ikke en sag for os, men da indsatslederen i to omgange ringer til os - først for at gøre opmærksom på, at branden er en overtrædelse af beredskabsloven, og kort efter at fortælle, at der under det brændende græs står en trailer, der også er brændt af - ja så bliver det til en politisag, forklarer vagtchefen.

– En trailer kan jo ikke antænde af sig selv, siger Per Jørgensen.

Politiet har derfor haft en patrulje nede for at undersøge sagen.

– Så må vi se, hvor sagen ender, siger vagtchefen.