Når foråret kommer, trækker de ud, pensionisterne. Og så rimer hygge i den grad på bygge

JERSLEV:Sidste år kunne Jerslev indvie en flot legeplads til store og små, et projekt, som der i lang tid var samlet penge ind til og som blev opført efter alle kunstens og lovgivningens regler. Men der manglede noget, fandt man ud af - nemlig et skur til opbevaring af dette og hint i forbindelse med pladsen.

Skuret er nu næsten en realitet - i hvert fald var der rejsegilde forleden, hvilket blev markeret, som et sådant nu skal. Med røde pølser og en pilsner eller to. Men til forskel fra dengang selve legepladsen blev bygget, var det denne gang en flok pensionister, der stod for opførelsen.

Pensionisterne, der er i alderen 64-80 år, har erfaringer fra et langt liv som tømrere, elektrikere, landmænd og hvad man ellers kan få et liv til at gå med. De har fundet et fællesskab, hvor de mødes hver anden torsdag til en kop kaffe og en snak om, hvad der trænger til en hjælpende hånd i og omkring Jerslev - mest forår, sommer og efterår. Vintermånederne bruges til planlægning, udflugter og hygge - ind i mellem også med konerne.

- Vi begyndte at mødes for en 6-7 år siden og har i nogle år hjulpet foreninger og institutioner med forskellige håndværksmæssige projekter - kun i mindre målestok, så vi ikke bliver konkurrenter til byens håndværkere, siger Leif Albrechtsen, der er pensioneret faglærer indenfor tømrerfaget på teknisk skole.

- Og man behøver ikke være pensioneret håndværker for at være med - alle er velkomne, siger Leif Albrechtsen, som fortæller, at der også er medlemmer, som ikke længere har helbred til at deltage i det fysiske arbejde, men alene sørger for moralsk støtte og en hyggesnak.

Når man holder rejsegilde, skal der være en tale, røde pølser og kolde øl, hvilket er en tradition, der holdes i hævd i Jerslev. Og man kan sagtens være medlem af 9740-gruppen, selv om man ikke længere kan kravle rundt på et tag. Foto: Lars Høj

Det aktuelle skur ved byens legeplads er udført efter alle kunstens regler - med tegninger og godt, gedigent håndværk, som det nu skal være, når skuret skal stå på en offentlig tilgængelig plads.

Næste projekt bliver at bygge en hyggekrog i Toftegårdsskolens cykelparkering - et overdækket område, hvor en gruppe elever længe har ønske at få deres helt eget hjørne. Eleverne vil gerne have omkring 50 kvm. af cykelparkeringen skærmet af med trævægge og en skydedør, så de kan lave pallemøbler indenfor - og måske opstille en grill. Det projekt har pensionisterne, som kendes under navnet "9740", der er Jerslevs postnummer, sagt ja til at bygge for de unge.

- Fælles for de ting vi laver er, at folk selv skal betale for materialer - resten ordner vi, siger Leif Albrechtsen.