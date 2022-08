Naboprotester hjalp: Nu skrumper husene

BRØNDERSLEV:Det kan give bonus, når modstanden mod et projekt er markant.

Planerne for en ny udstykning af grunde i boligområdet Ådalen i den nordlige ende af Brønderslev er således blevet påvirket af den modstand, der har været fra naboerne til projektet.

- Vi holdt jo et borgermøde her før sommerferien, og fik jo nogle input fra de borgere, der er i Ådalen. Og på den baggrund har vi så valgt at justere forslaget, så det falder i tråd med noget af det eksisterende byggeri deroppe, forklarer Peter Stecher (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Lokalplanområdet er på 1,8 hektar - og er i øjeblikket et ubebygget græsareal nord og syd for vejen Ådalen.

Den oprindelige lokalplan udløste ikke mindre end 44 høringssvar med indsigelser. Bekymringen fra naboerne gik blandt andet på de kommende bygningers højde, bebyggelse i vejskel, trafiksikkerheden i området - og derudover var der også fra flere et ønske om at bevare det grønne areal som rekreativt område.

To etager var for meget

På baggrund af de mange protester besluttede Teknik- og Miljøudvalget 13. juni 2022 at få igangsat udarbejdelsen af et revideret lokalplanforslag.

- Noget af det, som vi har bedt om at få reduceret, er, at man nu ikke længere kan bygge i to etager - men i stedet kun i halvanden etage, fortæller Peter Stecher.

Den reviderede lokalplan foreskriver nu en maksimal bygningshøjde i området på 8,5 meter - og derudover er en række andre bestemmelser også fastslået. Der er blandt andet fastlagt en ny byggelinje på to meter fra vejskel mod stamvejen Ådalen - arealet mellem byggelinjen og Ådalen er udlagt til græsrabat - og der er også en bestemmelse om, at boligernes facader skal fremstå som blank teglstensmur.

Lokalplanen fastlægger ikke et bestemt antal boliger i området, men den indeholder dog krav om en minimumsgrundstørrelse på 400 kvadratmeter. Nord for vejen Ådalen er der plads til to enfamilieshuse - mens der på arealerne syd for Ådalen vil kunne laves enten dobbelthuse eller rækkehuse.

- Det er lidt svært at svare på, hvor mange grunde, der bliver. Men i det oprindelige forslag var der plads til 24 grunde - så det bliver jo i hvert fald mindre end det, siger Peter Stecher.

Da der er tale om omfattende ændringer af det oprindelige lokalplanforslag, skal den reviderede plan udsendes i en fornyet offentlig høring i fire uger.

Det reviderede lokalplanforslag blev godkendt af samtlige politikere i teknik- og miljøudvalget.