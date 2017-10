ØSTER BRØNDERSLEV: Nak og æd. Det er titlen på et arrangement onsdag i Samlingshuset i Øster Brønderslev. Det bliver en aften om jagt og natur.

Der serveres vildtretter med passende vin, og der er tid til at udveksle historier. Der bliver foredrag om jagt i Amerika - med eller uden Nak og Æd ved Per Kaufmann, der er medarrangør af "Nak og æd" på DR1.

Deltagerne opfordres til at tage bukketrofæ med, og få det vurderet professionelt med mulighed for at vinde præmier. Arrangør er Event Samlingshuset Øster Brønderslev.