Narkofund til Hjallerup Marked: Så mange blev taget

HJALLERUP:Hjallerup Marked er i fuld gang, og tusinder af mennesker besøger det festlige marked.

Det samme gør politiet, og torsdag aften blev fem unge mænd afsløret i at have narko på sig, mens de var på markedet.

Mellem kl. 20.30 og 23 torsdag foretog politiet visitation af flere personer, og fem mænd blev fundet i besiddelse af mindre mængder kokain og lidt hash.

Alle fem blev sigtet for at overtræde loven om euforisende stoffer, og de kan forvente bøder.

De fem er:

En 25-årig mand fra Brønderslev blev afsløret i at medbringe 0,8 gram kokain.

En 27-årig mand fra Sæby medbragte 1,25 gram kokain.

En 28-årig mand fra Hjallerup havde 3 gram kokain på sig.

En 27-årig mand fra Aarhus blev taget med 4 gram hash og 0,2 gram kokain.

En 21-årig mand fra Pandrup havde 1 gram kokain på sig.

- De blev taget i løbet af aftenen, ikke på én gang, siger politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

- Det er selvfølgelig fem narkosager for meget, men vi ved, det er der, tilføjer han.

Traditionen tro bliver der drukket en del øl til Hjallerup Marked, og nogle har fået lidt for meget, når de kører bil.

I hvert fald blev en 19-årig mand fra Vestjylland anholdt i Hjallerup by og sigtet for spritkørsel. Politiet tror, at han havde været til Hjallerup Marked.

Natten til fredag har der været enkelte episoder, hvor personer kom i klammeri på markedet, men ingen er anholdt, oplyser Peter Skovbak fredag morgen.