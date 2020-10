Negative test: Plejehjem i Brønderslev åbner igen for besøg

BRØNDERSLEV:Tidligere på måneden blev en medarbejder på friplejehjemmet Kornumgård i Brønderslev testet positiv for Covid-19. Derfor blev plejehjemmet lukket ned for besøg, mens det store test-apparat blev rullet ud.

- Vi er glade for, at vi nu kan fortælle, at samtlige beboere og medarbejdere på Plejehjemmet Kornumgård nu er testet negativ i 2 test, hvilket betyder, at plejehjemmet vil åbne for besøg igen i dag (tirsdag, red.), lyder det fra forstander Ulla Linné Kaasgaard.

Der er 70 beboere og 35 ansatte på plejehjemmet,

Kornumgård var også ramt i slutningen af juli, da en medarbejder blev testet positiv.

Mandag kom det frem, at et andet friplejehjem i Brønderslev måtte lukke for besøg og isolere en fløj, da en beboer på Vivaldi blev testet positiv.