Net til tilskud

BRØNDERSLEV: Økonomiudvalget har sagt nej til at støtte en Bæredygtighedsfestival med 70.000 kroner.

- Vi har jo ikke sådan en stor sum penge, vi bruger til at dele ud af, fortæller borgmester Mikael Klitgaard.

Han siger, at det ikke er fordi man vender tommelfingeren nedad for festivalen og peger på, at kommunen kan hjælpe på anden måde end med kontanter - fx kan de få bistand fra kommunens kommunikationsfolk.

- Vi vil bare helst ikke give direkte tilskud.

Borger9700 og Omstilling Dronninglund står bag festivalen, der også sidste år fik nej fra økonomiudvalget på et ønske om et tilskud.

Bæredygtighedsfestival afholdes i dagene 25. august til 2. september, og der planlægges forskellige aktiviteter i samarbejde med blandt andre lokale producenter og gårdbutikker. - Møller