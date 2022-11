Netop afgjort i Højesteret: Vibeke og Blæksprutten skal tilbagebetale millioner

KØBENHAVN:Brønderslev Kommune har ikke betalt for lidt til det private plejefirma Blæksprutten, der har base i Hjørring. Det har Højesteret netop afgjort.

- Højesteret fandt det ikke godtgjort, at Blæksprutten ApS samlet set havde lidt et tab, og kommunen blev derfor frifundet, skriver Højesteret i et resumé af dommen, der blev offentliggjort klokken 12 mandag.

Højesteret tager således Brønderslev Kommunes påstande om frifindelse og tilbagebetaling af 6.299.659,17 kr. med procesrente fra den 14. januar 2022 til følge.

Brønderslev Kommune var ellers allerede sidste år blevet dømt i Vestre Landsret for at have underbetalt den private plejevirksomhed og til at betale fem millioner kroner i erstatning samt sagsomkostninger.

Men fem millioner kroner i erstatning mente Vibeke Haaning og branche- og arbejdsgiverforeningen KA Pleje var alt for lidt, og KA Pleje fik tilladelse til at føre sagen på vegne af Blæksprutten i Højesteret.

Dommen skulle bane vej for en række andre sager mod kommuner, som har afventet afgørelsen fra den højeste retsinstans i landet.

Ifølge direktør i KA Pleje Karsten Høgild har Jysk Hjemmepleje stævnet Rebild Kommune ved Retten i Aalborg for et krav på ca. 9,5 mio. kr. Sagen er blev sat på stand-by til Højesteretsdommen mandag, og det samme gælder sager mod Holstebro, Herning og Haderslev.

Afgørelsen i Højesteret var således meget principiel. Den handler om de timepriser, kommunerne beregner og afregner de private plejevirksomheder med.

Direktøren for KA Pleje Karsten Høgild har tidligere til Nordjyske forklaret, at den enkelte kommune skal beregne, hvad det koster kommunen at levere en times hjemmepleje - og så får den private virksomhed samme pris.

- Hvis timeprisen er urealistisk lav, som Vestre Landsret konkluderede i Brønderslev-sagen, så kan det gøre livet så surt for de private virksomheder, at de smider håndklædet i ringen. Brønderslev-sagen handler ikke kun om kroner og ører. Den handler om valgfrihed. Hvis de private virksomheder ikke får den korrekte timepris, så forsvinder grundlaget for den valgfrihed, som mange ældre vægter meget højt, siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild.