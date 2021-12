Ni madsteder i Brønderslev fortæller: Læs hvordan det er gået med julemad ud af huset

Årets julefrokoster blev igen i år kompliceret af corona, også i Brønderslev. Her giver en række madsteder i Brønderslev deres status på, hvordan det ser ud med årets julemad.

Bondestuen

På Bondestuen melder indehaver Palle Nysted om, at der har været en del aflysninger og ændringer i julemaden.

- Mange af de store har aflyst eller lavet om på menuen, så de kan dele det ud på arbejdspladen i stedet for at holde den store julefrokost. Mange virksomheder har ikke meldt sig på banen i år, især de større, fortæller han.

Han oplever samtidig, at mange af de små virksomheder har holdt julefrokost, fordi de er sammen i forvejen.

- Mange har bestilt rigtigt sent. Nogle har nærmest bestilt på dagen, de fleste har været meget afventende, fortæller Palle Nysted.

Han anslår, at Bondestuen har solgt cirka halvt så meget julemad som sidste år, hvor de også var ramt.

Brønderslev Hallerne

Brønderslev Hallerne har også mærket corona i år på deres julemad.

- Første halvdel af december var også præget af corona. En uge inden de første restriktioner begyndte de store virksomheder at melde ud, at de aflyste deres julefrokoster, det var midt i november. Siden da er der kommet mange. Folk er rigtigt påpasselige, oplever Laila Mølvang.

Blandt andet foreningernes afslutninger er ikke blevet til noget i år, melder Brønderslev Hallerne. Foto: Torben Hansen

Efter at der en uge før jul kom flere restriktioner og nedlukninger, har der også været en hel del aflysninger. Det er blandt andet foreningens afslutninger, der ikke er blevet til noget.

Landboskolen

På Landboskolen melder restauratør og forpagter Carsten Adler om, at julefrokoster i huset er blevet påvirket, men ikke mad ud af huset.

- Mange foreninger og klubber holder julefrokoster her i huset, der kan vi mærke på den tilslutning, der har været tidligere år til i år, at der har været et fald på cirka 30 pct. Det er på grund af corona. Folk har både været nervøse for det, og nogle har været smittede, og der har været sygdom i det hele taget. Med hensyn til mad ud af huset har der ikke været mange aflysninger, men det er også portioner op til 20, vi har haft mest af. Der har det ikke haft den store effekt, siger han.

Hotel Phønix

På Hotel Phønix oplever hotelchef Bettina Sørensen også afbud til julemad og til julefrokoster.

- Vi plejer at have julefrokoster i huset, her er det især firmaer, der ikke ville holde det, fortæller hun.

Slettens Køkken

- Vi har ikke nedgang i antallet af solgte kuverter. Der er en del firmaer, som har aflyst deres bestillinger, men til gengæld er der mange private, som vil have nem julemad i juledagene, siger Thomas Sletten fra Slettens Køkken.

En del firmaer har aflyst bestillinger hos Slettens Køkken, men til gengæld vil mange private gerne have nem julemad i juledagene. Foto: Martin Damgård

- Det kunne have været bedre, men helt galt er det ikke, siger han.

Ædedolken

- Vi har heldigvis lige fejret et års fødselsdag med masser af gode tilbud. Det gav en god omsætning i begyndelsen af december, så selv om vi har fået aflyst omkring 160 kuverter, går det meget godt. Det bliver ikke en super december, men sådan er det jo for alle, siger Casper Nielsen, som åbnede Ædedolken for et år siden.

Golfcafeen

- Det går faktisk fint, siger forpagter Lotte Sletten fra Golfcafeen.

Hun overtog cafeen for et år siden og har ikke en juleomsætning fra tidligere år at sammenligne med. Også her har en del virksomheder aflyst deres juleafslutning.

- Men de har lovet at komme til sommer, så det er egentlig bare en udsættelse af omsætningen, siger hun.

Det eneste, der driller hende lidt, er at hun har købt juleøl i rigelige mængder til de forventede julefrokoster ... og nu står de bare og står, øllene.

- Dem kommer golfspillerne til at drikke til foråret. Og de kommer ikke på tilbud, de smager så godt, at de nok skal blive solgt, siger hun.

Brønderslev Hallerne har oplevet en del aflysninger, men der er stadig gang i køkkenet med mad ud af huset. Foto: Torben Hansen

Rendezvous

- Det er noget surt i øjeblikket. Mange aflyser og folk kommer ikke i cafeen samtidig med, at vi er nødt til at have fuld bemanding i køkkenet og i cafeen.

Det siger Johnny Bari fra Rendezvous, hvor godt 80 pct. af bestillingerne til julen er aflyst.

Slagter Krabbe

- Det går faktisk rigtig godt, siger Allan Krabbe fra Slagter Krabbe.

Her handlede mange af julebestillingerne nemlig om firmafrokoster i begyndelsen af december.

- Og nu har vi rigtig travlt i butikken. Folk vil samles hjemme om noget god julemad - og en del af de virksomheder, der ikke nåede julefrokosten inden Mette Frederiksens pressemøde, har valgt at købe god mad til deres medarbejdere. Så vi har rigeligt at se til, siger Allan Krabbe.