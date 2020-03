Nødpasning i Brønderslev faldet på plads

BRØNDERSLEV:Landet over har kommunerne travlt med at arrangere nødpasning for 0-9 årige børn - samt børn og unge med særlige behov - hvis forældre varetager kritiske funktioner i samfundet. Det kan dog også dreje sig om børn til forældre, der skal passe job på det private arbejdsmarked, men ikke kan få passet børn andre steder.

Også i Brønderslev Kommune har man arbejdet intensivt for at få kabalen til at gå op fra mandag morgen og to uger frem.

- Jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over, hvor samarbejdsvillige forældrene har været i denne situation - og hvor seriøst, de har taget det. Selv på de meget store skoler i Brønderslev, er det ret få der skal passes - eksempelvis kun fem på Hedegårdsskolen, siger Carsten Otte, der er skole- og dagtilbudschef i Brønderslev Kommune.

Fredag eftermiddag så regnestykket nogenlunde sådan ud: 38 skoleelever - inklusiv specialområdet - skal passes fra på mandag, mens der er behov for pasning af 14 dagplejebørn samt omkring 40 børnehave/vuggestuebørn.

Udgangspunktet for pasningen er, at børnene passes der, hvor de er vant til at komme.

- Det er blandt andet for at imødegå smittefare - ved mange af de dagplejere, der skal på arbejde, skal der eksempelvis kun passes et enkelt barn, siger Carsten Otte.

De berørte forældre og medarbejdere skulle i løbet af fredagen være blevet orienteret om organiseringen af nødpasningen.