Nogle må spare, andre får penge

BRØNDERSLEV: Totalt set er årets budgetlægning landet et pænt blødt sted - i alt skal der i 2018 kun spares en mio. kroner set i forhold til i år. Det er det laveste i årevis. Men bag det tal gemmer der sig både steder, hvor der spares og steder, der får flere penge. Og så er der en stor post, der af sig selv bliver mindre - udgifter til flygtninge, som der er mange færre af. Også udgifterne på beskæftigelsesområdet daler, da der er færre arbejdsløse. Det giver knap 17 mio. mindre næste år sammenlignet med i år.

Handicap- og psykiatriområdet står for den største enkeltbesparelse, som er på 1,5 mio. kroner. Den står i budgetaftalen noteret som "Yderligere effekt af PWC-indsatsen på det specialiserede voksenområde", men hvad betyder det?

Direktør for sundhed og velfærd i Brønderslev Kommune, Henrik Aarup-Kristensen, oplyser, at besparelsen ventes at komme, fordi man har sparet en del i 2016 og i 2017, som så får helårseffekt i 2018.

- Vi har i lang tid arbejdet på at få udgifterne ned og kigget på, hvad for nogle ydelser, borgerne skal have efter bestemte paragraffer, så vi bliver skarpere på det. Der har nogle gange før været borgere, der har fået en ydelse, de ikke skal have fremover, forklarer han.

De ventede besparelser er altså ikke noget nyt, der skal hittes på nu - men er effekter af, at borgere er blevet sat ned i ydelser, og man regner med at være færdige med at gennemgå alle sagerne i løbet af i år.

Gratis aktivitetscentre

Ældreområdet er det område, der får flest penge tilført - her vil man bruge godt fem mio. kroner mere til næste år sammenlignet med i år. De penge skal bla. gå til hjemmeplejen.

- Det har den betydning, at vi får nogle flere penge til frit-valgs området, hvor vi har underskud i år. Vi undgår at skære ned på serviceniveauet, fortæller Gitte Krogh (V), formand for ældreomsorgsudvalget.

Frit-valgsområdet er den kommunale hjemmepleje og de private plejefirmaer.

Så egentlig er det ikke sådan, at de ældre nu får mere hjemmepleje - de slipper bare for at spare dét, man var bagud med i år.

Til de ældre hjemmeboende er der afsat 265.000 ekstra til en klippekortsordning til hjælp i hjemmet.

Og så bliver der sat 100.000 af til, at man kan annullere et kontingent, der var blevet indført for at bruge aktivitetscentrene.

Ældreområdet har også fået penge til, at man kan gå i gang med at se på en ombygning af Plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund.

Max 26 børn i nye klasser

Skoleområdet får et par millioner mere næste år, og så er det skrevet i aftaleteksten til budgetaftalen, at man vil sænke klasseloftet i de ny 0. klasser fra næste år, så der maksimalt må være 26 børn i en 0. klasse fremfor som i dag 28.

Formand for børne- og skoleudvalget, Lone Birkmose Lex (V), glæder sig over, at man ikke skulle spare på området i år.

- Der var lagt op til, at man skulle spare 0,8 pct., men det har man ikke gjort. Der er lagt penge til vores område i stedet for, og det er et godt skridt til at komme videre med de mange ønsker omkring skolen, siger Lone Birkmose Lex.

Det står også skrevet i aftalen, at byrådet opfordrer skolebestyrelser til at vurdere, hvor givtig en tolærerordning vil være for de enkelte skoler. Det er den ordning, hvor man kan sløjfe ca. tre timer om ugen af den understøttende undervisning og bruge lærerkræfterne på at sætte to lærere på i andre timer - og dermed samtidig forkorte børnenes skoledag.

Mange puljer og anlæg

Der er afsat 32 mio. til anlæg. De penge skal bla. gå til områdefornyelse, en fritids- og kulturpulje, mere bygningsvedligehold og asfalt. Der er også lavet en pulje til midtbyplaner og en pulje til landdistrikter og nedrivning. Og så er der afsat penge til et ungdomshus i Brønderslev og til at hjælpe Asaa Havn, der har haft problemer med ikke at være dyb nok til bådene.

Der er også skrevet i aftalen, at man sikrer driften af museerne i 2018. Og så vil man effektivisere mødekulturen i kommunen og se på, om man kan drive biblioteker og skolebiblioteker sammen. Der laves også en ny pulje til initiativer indenfor sundhed og bevægelse.