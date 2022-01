Nordjyder opfinder vandrobot, som sætter helt nye standarder

Hvis man i dag skal undersøge plante- og dyrelivet i en å eller sø, er der kun en ting at gøre. Man får et hold biologer til at iføre sig vaders og fiskenet, hvorefter der indsamles prøver i stor stil. Siden kører man til laboratoriet, hvor det hele undersøges nærmere - en proces som kan tage lang tid.

Sådan har det været lige siden man begyndte at interessere sig for vandmiljø, men inden længe er det mere eller mindre slut med den slags hyggelige friluftsarbejde.

Startskuddet blev givet af den norske stat, som for et par år siden udskrev en global konkurrence om at få udviklet en ny måde at måle vandkvaliteten i fjorde og elve på - med særlig fokus på vandmiljøet omkring de mange laksefarme i de norske fjorde.

Dengang havde virksomheden Dansk Miljørådgivning sin udviklingsafdeling i Jerslev, og her besluttede man at deltage i konkurrencen i samarbejde med en anden dansk virksomhed, nemlig DNAsense.dk.

Robot skal måle og analysere

- Vi besluttede at udvikle en robot, som selv skulle stå for indsamling af vandprøver i felten. Herefter skulle robotten udvinde DNA-rester fra planter og dyr, analysere resultaterne på stedet og sende resultaterne til biologen hjemme i laboratoriet. Og med et billede af hvordan dyr og planter har det, har man også et indtryk af vandkvaliteten, siger Poul Larsen, der er ingeniør og leder af udstyrsafdelingen.

Poul Larsen og hans kolleger sendte en skitse af deres tanker til Norge, og blev udtaget til at deltage i konkurrencen - et skulderklap, der samtidig udløste 2,3 millioner gode norske kroner til arbejdet.

Nu er projektet så langt, at den første prototype om et par uger skal sendes til Norge til test og vurdering.

- Der er tre hold tilbage i konkurrencen. Nu skal vi ned på to, fortæller Poul Larsen, som selvsagt håber, at hans hold får lov til at fortsætte arbejdet.

- Denne gang følger der 2,7 millioner kroner med til den sidste testfase i projektet, siger han.

- Det nye er at det hele foregår fuldstændig automatisk på stedet - uden menneskelig indblanding, siger ingeniør Søren Bastholm (t.h.) som her ses sammen med Thomas Hansen, der også arbejder på robotten.

Store perspektiver

Uanset om Poul Larsens hold bliver nummer 1 eller 2 er der store perspektiver i projektet.

- Globalt bliver der større og større fokus på vandkvalitet, hvilket betyder, at vi vil kunne sælge eller udleje robotter til vandmålinger til hele verden, siger han.

Den nyudviklede robot kan indstilles til at måle på DNA-rester fra hvad som helst i et vandløb - signalkrebs, lakselus, vandsalamandere, gedder, forskellige planter eller hvad man måtte have fokus på.

- Vores robot er utrolig fleksibel, og derfor er vi ret optimistiske i forhold til den norske konkurrence. Og skulle vi ikke gå videre, vil vi selv søge fonde for at kunne udvikle den yderligere, siger Poul Larsen.

Det ene fører til det næste ...

Når man sætter giver en flok ingeniører med forskellige specialer sammen for at udvikle noget nyt, flintrer ideer og tanker helt naturligt rundt i luften og der opstår nye måder at løse gamle problemer på.

- I dette tilfælde har vi grebet nogle af ideerne for at arbejde videre med dem, siger Søren Bastholm, der ligeledes er udviklingsingeniør hos Dansk Miljørådgivning.

- Vi skal, sammen med NIRAS, Aalborg Universitet og SK Forsyning i Slagelse i gang med at undersøge hvordan spildevand påvirker biodiversiteten i vandløb ved at bruge en variation af vores nyudviklede robot, siger han.

Et andet projekt, der udspringer fra det tværfaglige team, skal undersøge hvordan man kan rense grundvand for metan på en mere miljørigtig måde før det sendes til vores haner.

- Som det er i øjeblikket fjernes metan på vandværkerne ved at afblæse det til atmosfæren. Det er rigtigt skidt, da metan er en potent drivhusgas, siger han.

I projektet, hvor også Frederikshavn Vand, NIRAS og VIA University deltager, laves et biofilter, så bakterier kan omdanne metanen til den mindre klimapotente CO2, hvilket der er adskillige fordele ved.

- Så vil man spare de omkostninger der er ved at blæse luft i vandet, samtidig med at der gøres noget godt for miljøet, siger han om blot et af mange projekter, som udviklingsafdelingen i Dansk Miljørådgivning aktuelt arbejder med.

Dansk Miljørådgivning har kontorer i Danmark og Norge og beskæftiger sig med undersøgelser af jord- og grundvandsforureninger, målinger af skimmelsvamp, miljørådgivning og meget andet, som kommuner, regioner og erhvervslivet har brug for.