BRØNDERSLEV: 10-årige Victor Trudslev Nielsen har vundet Kart Cup Nord for Rotax Micro GoKart. Det er sket i hans blot andet år som racerkører. Dermed er Victor Trudslev Nielsen Midt- og Nordjyllands hurtigste 10 årig i Micro GoKart. Han vandt alle fem afdelinger, som blev kørt i henholdsvis Viborg, Thisted og Ikast.

Udover mesterskabet i Kart Cup Nord har Victor opnået flotte resultater gennem hele sæsonen med flere topplaceringer i Rotax Max Challenge serie (dansk mesterskab) og dermed lover det godt for Viftor Trudslev Nielsens drøm om at blive professionel racerkører.

Victor Trudslev Nielsen er en del af holdet RS Competition som er suverænt Danmarks største og mest succesfulde gokart-team. Holdet står bag talentudvikling af mange af de danske topkørere i motorsport.

Men det ikke kun på banen at Victor at kæmper, da Victor som så mange andre desværre har mistet nærer familie medlemmer til kræft, har Victor gennem sin sport valgt at støttet op om knæk cancer kampagnen. Victor har gennem sæson støttet med 2 kroner pr. point i de serier, han har deltaget i samt indsamlet på sociale medier gennemsæson, hvilket indtil videre betyder 5310 kroner. indsamlingen fortsætter på de sociale medier.