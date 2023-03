Nordjyllands største biogasanlæg måske på vej: Her kan det ligge

Et nyt samarbejde indenfor biogasanlæg - Biopark Brønderslev har ansøgt om placering af et nyt stort biogasanlæg ved Sønder Engvej 80 syd for Brønderslev. Et anlæg, der vil blive Nordjyllands største af slagsen.

Biopark Brønderslev er et partnerskab mellem det nuværende biogasanlæg ved Brønderslev, GFE Krogenskær, Sindal Biogas og DBC Invest.

GFE Krogenskær ejer det eksisterende biogasanlæg på Vildmosevej, hvor driften fortsætter med en optimering mellem det gamle og det nye anlæg

Det ansøgte kræver, at Brønderslev Kommune siger ja til at starte planlægning med en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Det fremgår af ansøgningen, at Biopark Brønderslev påtænker, at biogasanlægget på sigt skal suppleres med Power-to-X anlæg (PtX), til f.eks. brint og metanol, solceller, vindmøller, CO2 fangst, græsproteinproduktion eller lignende. Biopark Brønderslev er dog ikke klar til at søge om at realisere PtX -anlægget endnu, hvorfor de i første omgang kun søger om biogasanlægget. Biogasanlægget kan godt stå alene, hvis det senere viser sig, at der ikke kan gives tilladelse til yderligere anlæg, skriver Brønderslev Kommune i en sagsfremstilling til politikerne.

Biopark Brønderslev har søgt om et kæmpe biogasanlæg syd for Brønderslev Kilde: Brønderslev Kommune

700.000 ton om året

Det nye biogasanlæg skal kunne modtage 700.000 ton biomasse om året. Til sammenligning behandles der 100.000 ton på GFE Krogenskærs eksisterende anlæg på Vildmosevej, og det store Grøngas Vrå har godkendelse til behandling af 500.000 ton. Sindal Biogas er tilsvarende stort.

Biogasanlægget forventes at optage et areal på ca. 20 hektar. Biogasanlægget vil bestå af bygninger i op til 17 m højde og tanke/siloer i op til 27 m højde.

Sønder Engvej 80 har hidtil været brugt til en minkfarm. Anlægget kommer til at ligge ca. 1,5 km syd for Brønderslev by og de fremtidige boligområder ved Starengvej. Det eksisterende anlæg på GFE Krogenskær ligger ca. en halv kilometer fra de fremtidige boligområder.

Kræver miljøvurdering

Biogasanlægget med en kapacitet på over 100 ton per dag skal miljøvurderes, og projektet kræver en VVM-tilladelse.

Et biogasanlæg af denne størrelse vil medføre en del trafik til og fra anlægget. Biopark Brønderslev anslår, at der vil komme ca. 74 transporter til og fra anlægget per dag. Hvis CO2 fra anlægget sælges som flydende CO2 vil det antagelig medføre yderligere 5 transporter per dag. Hvis aktiviteterne senere omfatter græsproteinproduktion og PtX anlæg, vil antallet af transporter forventelig stige til over 100 transporter om dagen.

Anlægget vil få vejadgang til Vildmosevej eller Sdr. Omfartsvej enten via Sønder Engvej eller ved anlæg af en ny privat vej. Miljørapporten skal bl.a. redegøre for påvirkningen af omgivelserne af den øgede trafik, og om de eksisterende vejanlæg kan afvikle den øgede trafik eller om det kræver en udbygning af vejene.

Biogasanlægget bil også vil påvirke omgivelserne med lugt. Anlægget skal overholde Miljøstyrelsens lugtgrænseværdier, så naboer ikke påvirkes i væsentligt omfang. Lugtudbredelsen vil blive belyst i miljøvurderingen.

I første omgang skal teknik og miljøudvalget drøfte, om kommunen vil gå videre med planerne og starte en fordebat om det store biogasanlæg