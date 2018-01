Nordjyllands Sug og Spul rykker ud

DRONNINGLUND: Nordjyllands Sug og Spul er navnet på et nystartet firma, som med udgangspunkt i Dronninglund tilbyder enhver form for spuling, rensning, slamsugning og kloakservice.

Det er Thomas Pilgaard, som står bag det nye firma, og han har en baggrund, som gør ham godt kvalificeret til netop denne branche.

Kendt med store biler

Allerede som 17-årig kom han i lære som chauffør, og han har siden kørt store lastbiler med alle mulig slags last.

Blandt andet har han beskæftiget sig med transport af vindmøller, og han har faktisk været chauffør i 30 år.

Fra 2014 har han beskæftiget sig med kloakbranchen, hvilket bl.a. vil sige rensning, spuling og slamsugning - altså netop det område, som han nu bliver selvstændig i.

- Når man kommer ud til folk, som har problemer af forskellig art som stoppet afløb og oversvømmelse i kælder, så er de som regel meget kede af det.

- Når vi så kører derfra og har løst problemet (og gjort rent efter os), så er de særdeles glade, og det påvirker også os, som har hjulpet dem, fortæller Thomas Pilgaard.

Mange oversvømmelser

Netop oversvømmelser og vand i kælderen er fænomener, som opleves oftere og oftere, og Thomas har et råd, som i flere tilfælde kunne forhindre dette:

- Man bør passe sine regnvandsbrønde og tagafløb bedre, end mange gør.

- Jeg anbefaler, at man enten gør det selv eller får sådan en som mig til at gøre det.

Fokus på iværksættere

For at markere starten på det nye firma afholdes der en åbnings-reception på Dronninglund Slot lørdag 13. januar fra 13 til 16, og her er alle med nuværende eller kommende kontakt til "Nordjyllands Sug og Spul" inviteret til at høre borgmester Mikael Klitgaard blandt andet fortælle om iværksættere i Brønderslev Kommune (somfor eksempel Thomas Pilgaard) og også opleve musikalske indslag i form af en A Capella Sangerinde.

Det er også muligt at få sig en uforpligtende snak med repræsentanter for Brønderslev Erhverv, LAG-Nord, Liv og Land, Dansk Revision, advokat Kim Østergaard, Dronninglund Sparekasse og Barista Kaffebar Kalles Kaffe.