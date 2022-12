Nordjysk by tiltrækker flere storbutikker: Nu er endnu en kæde på vej

BRØNDERSLEV:På det seneste er flere store kædebutikker rykket ind i Brønderslev - senest var det svenske Big Dollar, der byggede ny butik i Brønderslev som en af de to første af kædens butikker i Danmark.

For godt et år siden var det Harald Nyborg, der etablerede sig i byen, og McDonalds kom også til byen sidste efterår.

Nu er endnu en stor kæde på vej til Brønderslev: Maxi Zoo har lejet sig ind i den gamle thansen i Østergade, som blev ledigt, da thansen byggede ny butik.

- Vores plan er, at vi kommer til Brønderslev i februar måned, fortæller Peter Østergaard, salgsdirektør i Maxi Zoo.

Maxi Zoo har i forvejen butik i syv nordjyske byer - nærmest Brønderslev er det i Hjørring og Nørresundby.

- Vi tænker, at også Brønderslev og omegn trænger til en dyreforretning. Vi tror på, at markedet er stort nok til, at sådan en dyrehandel som os kommer til byen, fortæller Peter Østergaard.

Brænder for kæledyr

Peter Østergaard fortæller om butikken i Brønderslev:

- De får en meget stor butik med et meget stort og bredt sortiment og uddannet personale, som brænder for kæledyr og deres viden omkring foder og tilbehør.

Maxi Zoo rykker ind i Brønderslev i det nye år. PR-foto

Maxi Zoo overtager lejemålet til nytår og går i gang med at indrette - det bliver efter et nyt koncept for butikslayout, som er testet i en ny butik i Ikast og nu fintunes i Brønderslev. Brønderslev bliver butik nummer 67 i Danmark.

Der skal laves en del om inde i bygningen med belysning og gulve, ligesom der skal males og baglokaler skal gøres klar.

- Der skal laves lidt, inden vi rykker ind med inventar og sortiment, fortæller Peter Østergaard.

Der bliver også et indrettet et ”Meat-corner”, hvor hundeejere kan finde naturlige snacks og frosne kødprodukter.

Der bliver seks-otte medarbejdere i den ny butik, og åbningsdatoen bliver onsdag 22. februar.

Maxi Zoos største områder er artikler til hunde, katte, smådyr og fisk. De har også foder og udstyr til vilde fugle.

Maxi Zoo er en stor europæisk kæde, der er i flere end ti lande og tæller knap 2000 butikker.