Nordjysk deltager forlod TV2-program i vrede

BRØNDERSLEV: Det blev en kortvarig oplevelse, da nordjyske Kristina Kristensen stillede op i tredje sæson af programmet "Hjem til Gården" på TV2.

Hun endte nemlig at forlade programmet i vrede, skriver tv2.dk.

Tv-serien havde premiere søndag aften. Konceptet går ud på, at i alt 12 mænd og kvinder flytter ind på en gård uden rindende vand og elektricitet. De skal så have gården til at fungere, ligesom de får opgaver fra uge til uge. Hver uge er der en tvekamp mellem to deltagere, hvor de kæmper om at få lov til at blive på gården.

I første afsnit meldte Kristina Kristensen fra Brønderslev sig frivilligt til at blive "storbonde", som er ansvarlig for, at deltagerne løser deres opgaver. Hun skulle også udpege en "førstekæmper" - den ene af to deltagere, som skal i tvekamp. Her pegede hun på Anna Hermansen fra København.

Som noget nyt i tredje sæson mister storbonden sin immunitet og kan ende i tvekamp, hvis ugens opgaver ikke løses tilfredsstillende.

Og det var netop, hvad der skete. Men i stedet for at blive på gården og tage en mulig tvekamp - hvis Anna Hermansen ellers havde udfordret hende - ja, så pakkede Kristina Kristensen sit tøj og gik sin vej.

Kristina Kristensen er ude af Hjem til Gården. Foto: Lotta Lemche/TV2

Til tv2.dk fortæller hun, at hun tog det som et personligt nederlag, at ugens opgaver ikke var løst.

- Jeg tænkte, at jeg havde fejlet, siger Kristina Kristensen. Skuffelsen betød, at hun ville have fem minutters pause fra de andre deltagere og tv-folkene. Men tv-kameraerne blev ved med at rulle. Og det blev for meget for nordjyden, som altså nu er ude af tv-programmet.

"Hjem til Gården" sendes på TV2 søndag aften klokken 20 og på TV2 Play.