Nordjysk firma har fået Henrik til at lave enorm overraskelse til medarbejdere, der vender tilbage fra ferie

Henrik Johnsson har efterhånden lavet flere vægmalerier. Men han er også kendt for at tegne indhold til de kendte aktivitetsbøger om Skagen, under titlen ‘Min Ferieby Skagen’, der er udkommet i en ny årlig udgave hver sommer siden 2014. Henrik afholder også tegneskoler for børn og voksne og optræder desuden som karikaturtegner. Privatfoto