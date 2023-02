Nordjysk mejeri lukket efter 132 år - men nu er osten reddet

ASAA:Mere end 130 års ostetradition risikerede at gå tabt, da Asaa Andelsmejeri i efteråret fortalte den triste nyhed, at mejeriet er nødt til at lukke, bl.a. på grund af stigende mælkepriser og energiudgifter.

Men nu er et andet lille nordjysk mejeri trådt til, og det betyder, at både produktion af den særlige Asaa-ost og ostebutikken i Asaa bliver ført videre.

Det er Ingstrup Mejeri, der er lige så gammelt som Asaa, som står bag redningsaktionen.

- Nogle af vores aktionærer, bl.a. Vrejlev Kloster, der leverer mælken til Ingstrup Mejeri, har købt selve mejeribygningen, og vi har ansat chefmejerist fra Asaa Mejeri, Per Jensen.

- Det betyder, at de håndværksmæssige traditioner bliver ført videre, og at der fortsat vil være ostebutik med den lokale ost i Asaa, fortæller direktør for Ingstrup Mejeri, Hans Smith Andersen.

Asaa Mejeri er blevet solgt Foto: Asaa Andelsmejeri

Produktionen flyttes

Selve produktionen af Asaa-ost bliver dog flyttet til mejeriet i Ingstrup.

- Men de har deres egne opskrifter og saltlage, så det vil fortsat være den samme ost, der produceres, understreger Hans Smith Andersen.

Ingstrup Mejeri mærker ellers også de hårde tider i ostebranchen med stigende mælkepriser og energiudgifter.

- Men vi har en klar vision om at bevare de gamle håndværksmæssige traditioner, og trods stigende priser mærker vi også stadig stor opbakning fra kunderne, der sætter pris på karakteristisk kvalitetsost, der er lavet af mennesker med gammelt håndværk, i stedet for den robotost, som ellers er til salg i supermarkederne, siger Hans Smith Andersen.

Ingstrups oste fik topkarakterer og højeste bedømmelse ved stor mejeriudstilling i Herning. Foto: Ingstrup Mejeri

Ingstrup Mejeri, der producerer cirka 350 ton ost om året, sælger sine oste gennem en landsdækkende aftale med supermarkedskæden Rema 1000, samt hos lokale ostehandlere og i mejeriets egen forretning i landsbyen Ingstrup.

Med opkøbet øges den samlede osteproduktion til op mod 400 ton ost om året.

Ingstrup Mejeri vil i første omgang bruge en del af mejeribygningerne til lager, men er ellers på jagt efter lejere.

- Det er måske en fødevarevirksomhed, men der er også mulighed for, at noget kunne bruges til kulturelle formål, siger Hans Smith Andersen.

Ingstrup Mejeri var i øvrigt topscorer med klart højeste bedømmelser på deres skæreoste, da der i efteråret var en landsdækkende mejeriudstilling i Herning.