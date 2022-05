Nordjysk National Historisk Køredag på Voergaard Slot

DRONNINGLUND:På Grundlovsdag 5. juni kan man opleve en udstilling med veterankøretøjer på Voergaard Slot, hvor der afholdes National Historisk Køredag.

Det oplyser motorevent-ekvilibristen, Freddy Laursen, der står bag dagen, i en pressemeddelelse.

- For os veteranbilsentusiaster handler det om at vise sit køretøj frem og at gøre det muligt for publikum at møde os og høre vores historier. Det handler om at vise folk, at os med hang til motorolie på fingrene og benzin i blodet ikke blot er en lille skare af underlige gamlinger, sære rigmænd eller motorbøller med alt for lidt at tage sig til. Vi er en flok meget forskellige mennesker, der har en glødende, fælles interesse: Nemlig gamle køretøjer, skriver han.

Tidligere har Freddy Laursen arrangeret træf og udstillinger på borge, herregårde og i hovedstadens største forlystelseshave. Men aldrig på et slot. En historisk ramme kan noget særligt, mener han:

- Hvert et køretøj, om det så er en bil, en knallert, en lastbil eller en motorcykel, byder sig bedre til i det rette element, som Voergaard er. Ligesom slottet har alle køretøjer en egen særlig historie og er også på en eller anden måde et lille kunstværk, der faktisk er en del af den danske kulturarv. Køretøjerne har en plads i historien, historierne bag hvert køretøj er aldrig ens, og hver historie skal fortælles for ikke at blive glemt.

Udstillingen er åben mellem klokken 11 og 16.

- Her er alle nordjyske motorglade entusiaster velkomne til at vise køretøjerne frem og tage del i startskuddet til en ny tradition på stedet. Der er gratis adgang for både biler, ejere og publikum, oplyser Freddy Laursen.