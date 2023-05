Nordjysk racerkører snuppede svensk topplacering i debut

BRØNDERSLEV:Racerkøreren Victor T. Nielsen fra Brønderslev gør det rigtig godt. I weekenden sikrede han sig således en pokal i forbindelse med sin Formel 4-debut på en berømt svenske racerbane med Formel 1-historie.

Der var 22 af Skandinaviens unge motorsportstalenter, der stillede til start på "Scandinavian RaceWay" der ligger ved Anderstorp i Sverige.

Fredag blev der kørt to frie træninger på banen - forud for lørdagens kvalifikation og to løb.

Allerede i den første træning viste Victor T. Nielsen, at bil og kører havde, hvad der skulle til, da han var hurtigste kører i feltet på den fire kilometer lange bane. I selve kvalifikationen blev Victor T. Nielsen næsthurtigst - og manglede kun 0,087 sekund for at matche hurtigste omgangstid.

Racerkøreren Victor T. Nielsen fra Brønderslev blev i starten af første løb ramt bagfra af en konkurrent. Men efterfølgende kørte han sig frem til en podieplacering. Privatfoto

Victor T. Nielsen blev i starten af første løb ramt bagfra af en konkurrent - og sammen med flere andre kørere måtte han en tur ud i gruset. Det betød, at den nordjyske kører røg helt tilbage som nummer 14 af de 22 deltagere. Der skete dog ingen større skade på bilen, så Victor T. Nielsen kunne køre løbet færdig, og han præsterede at hente flere placeringer, inden han kørte i mål som nummer seks.

Efter halvanden times pause var Victor T. Nielsen klar til weekendens sidste løb. Fra sjette startplacering lagde nordjyden stærkt ud og satte et godt tempo, hvorfra han kunne udnytte konkurrenternes udfordringer og sikrede en tredjeplads i finalen.

I en pressemeddelelse siger Victor T. Nielsen:

- Det har været en ret god weekend. Vi har kørt noget godt race, og selvom der var lidt ballade i første løb, synes jeg, at jeg har lært en del af det. Jeg er glad for at have fået en pokal, og nu skal vi arbejde videre på det og komme endnu stærkere til næste løb. Anderstorp er en fed og udfordrende bane.

Om tre uger er Formel 4-feltet atter på svensk grund, når tredje afdeling af mesterskabet køres på Gelleråsen Arena, inden der er dømt tidlig sommerferie for Victor T. Nielsen og teamet.

Senere på sommeren venter EM i Formel E Junior.