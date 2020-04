Nordjysk vinfestival lader proppen sidde i

BRØNDERSLEV:Regeringens udmelding om lukning af alle større arrangementer resten af sommeren har også fået Jerslev Marked til at aflyse - markedet skulle være holdt sidste weekend i juni.

- Vi havde glædet os til et brag af en weekend, og vi lover Jer at komme stærkt tilbage, lyder det blandt andet fra markedsudvalget på dets facebook-side.

Her er der i øvrigt også startet en indsamling via MobilePay til de foreninger, der nu går glip af vigtige indtægter fra markedet.

Nordjysk Vinfestival i Brønderslev, der skulle være afviklet 12. og 13. juni, har også sluttet sig til den lange række af aflysninger.

Alle købte billetter overføres til næste års vinfestival, men man har også mulighed for at få pengene retur, skriver arrangøren på facebook.

- Det er med stor beklagelse, at vi er nødt til at aflyse, men naturligvis står vi sammen og bakker op om regeringens strategi. Vi havde glædet os til at være sammen med alle gæster og udstillere til endnu et par hyggelige vindage på Vinruten i Brønderslev - men må afvente og gøre os klar til 2021, lyder det.