Nordjysk vinfestival regner med rekord: - Vi har kæmpestore forventninger

BRØNDERSLEV:Nordjysk Vinfestival vender denne fredag tilbage til Brønderslevs gader efter to års corona-undtagelsestilstand.

Og det tegner til, at det bliver et brag af et comeback.

- Jamen, jeg forventer simpelthen, at vi sætter deltagerrekord i år, fastslår Søren Flodgaard, der er manden, der i 2015 fik ideen til Nordjysk Vinfestival.

Festivalen blev hvert år til og med 2019 afviklet i Brønderslevs gader. Men i 2020 tvang corona-situationen arrangørerne til at aflyse - og året efter blev vinfestivalen udelukkende afviklet i en online-version.

Men nu er festivalen altså tilbage ved udgangspunktet - og det vil sige en trekants-rute i gaderne Mejlstedgade, Bredgade og Algade i det centrale Brønderslev.

- Vi har kæmpestore forventninger til festivalen denne gang - og personligt glæder jeg mig helt vildt, siger Søren Flodgaard.

Forsalget imponerer

Med til at skubbe forventningerne i vejret er et fint forsalg af billetter, som arrangørerne har kunnet notere.

- Normalt sælger vi omkring 500 billetter i forsalg, mens allerede for nogle dage siden var der faktisk solgt over 1000 billetter, så vi forventer et kæmpe rykind af gæster. Jeg vil skyde på, at der nok kommer omkring 2500 mennesker til begivenheden, siger Søren Flodgaard og tilføjer, at den hidtidige rekord for vinfestivalen ligger i nærheden af 2200 deltagere.

Søren Flodgaard glæder sig til årets udgave af Nordjysk Vinfestival. Han forventer den sætter deltagerrekord. Arkivfoto: Bente Poder

- Jeg tror, at den fine opbakning er et udtryk for, at folk virkelig bare længes efter at komme ud for at opleve noget her bagefter corona, siger han.

Også vejrguderne smiler tilsyneladende til årets arrangement - med udsigt til tørvejr og temperaturer omkring de 20 grader.

- Det betyder helt sikkert også en del. For vi ved, at mange venter til sidste øjeblik med at beslutte, om de skal deltage - for så kan de lige tage bestik af vejrudsigten. Men også den arter sig fint. Så vi er simpelthen så fortrøstningsfulde i forhold til arrangementet.

- Når vi får godt vejr på sådan en forsommeraften, bliver arrangementet helt perfekt. Så skal selve vinen nok gøre det sidste for at løfte stemningen, siger Søren Flodgaard.

Svært at nå det hele

Mere end 30 udstillere er med ved årets vinfestival - og Søren Flodgaard anslår, at der dermed vil være mulighed for at smage omkring 400 forskellige glas vin.

- Så du skal stå tidligt op, hvis du skal nå at smage det hele i løbet af de fire timer, du har til rådighed.

Fredag 10. juni finder arrangementet sted mellem klokken 16 og 20 - mens det lørdag 11. juni er mellem klokken 11 og 15.

Selv om mange billetter altså er solgt i forslag, er det stadigvæk også muligt at købe billet til at deltage ved at møde op på stedet.

Arrangørerne har i øvrigt ligesom tidligere lavet en aftale med NT og Nordjyske Jernbaner, som indebærer, at man kan benytte sin billet til vinfestivalen til en gratis køretur mellem Aalborg, Hjørring og Brønderslev - og det er sikkert meget smart at bruge offentlig transport, hvis man har fået smagt på de mange vin-varianter.

Du kan på www.nordjyskvinfestival.dk læse mere om begivenheden. På hjemmesiden er der blandt andet information om de mange vinforhandlere, der deltager.