Nordjysk virksomhed vinder innovationspris

KØBENHAVN:Den miljøteknologiske virksomhed Green Instruments A/S fra Brønderslev vandt torsdag aften kategorien Innovation ved EY Entrepreneur Of The Year 2019.

Prisen får Green Instruments for sin store innovationshøjde og konstante fokus på produktudvikling, hedder det i pressemeddelelsen.

Green Instruments specialiserer sig i udvikling og salg af måle- og analyseudstyr til marine og landbaserede industrier.

- Dette års vinder af innovationskategorien forstår at udnytte sine ingeniørtunge og innovative kompetencer og har skabt en markant niche, som allerede har bred global rækkevidde og rele-vans”, siger Søren Smedegaard Hvid, partner i EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year.

- Med nyskabelse som omdrejningspunktet er det lykkedes Green instruments at skabe impo-nerende vækst og resultater. Det, mener juryen, er flot gjort. Juryen anerkender også entre-preneurens konstante nysgerrighed på tekniske forbedringsmuligheder og et klart strategisk mindset. Samtidig er her et stærkt engagement i bæredygtighed gennem miljøforbedrende produkter og tiltag, sagde Søren Smedegaard Hvid om valget.

Ud over Green instruments var der to andre finalister til prisen Innovation ved EY Entrepreneur Of The Year. Det drejer sig om Mekoprint i Støvring, som ellers blev kåret som vinder af ”EY Entrepreneur Of The Year” i region Nordjylland.

Mekoprint producerer kundespecifikke løsninger til industrielle- og elektronikvirksomheder primært rettet mod Europa.

Derudover var firmaet Gibotech, der hører hjemme i Odense, også i finalen. Gibotech leverer højteknologiske automationsløsninger med robotter, kunstig intelligens og software.