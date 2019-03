Nordjyske børn på børnehjem i Ghana

BRØNDERSLEV: 19 personer fra Rotary i Brønderslev har været på en fælles rejse til Ghana, hvor de har besøgt et børnehjem, From Heart to Hand, som drives ved hjælp af genbrugsbutikken Lianes Bazar i Brønderslev.

Rotary i Brønderslev har i seks år støttet From Heart to Hand, og en af dem, der var med på rejsen for at se børnehjemmet, var Anna Gregersen.

- Vi tog til Ghana for at se det projekt dernede, vi har givet penge, fortæller hun.

Liane Løth, som står børnehjemmet sammen med sin mand, var med som rejseleder, og der var en kæmpe oplevelse, fortæller Anna Gregersen.

- Ghana er fyldt med mini-entreprenører. Nogle går rundt og sælger kogte øg eller shampoo i et stort fad på hovedet. Det kan også være bananer og mangoer, fortæller Anna Gregersen, der oplevede, at der blev solgt ind gennem bilruderne til folk, der var på vej.

De rejsende så en del af landet, de besøgte blandt andet tre slaveslotte, en naturpark med elefanter og et par andre børnehjem.

Og så tilbragte de tid på From Heart to Hans børnehjem, hvor de hjalp til.

Der var rigtig mange indtryk.

- Jeg har rejst en hel del, men jeg synes, jeg har mødt et meget stolt folkefærd, der på trods af mange genvordigheder ser ud til at have det godt. De tigger ikke, og de er stolte og glade, og de byder os velkommen. De siger velkommen til Ghana, og det er helt utroligt. Vi var de eneste hvide, og nogle kom hen og spurgte, hvor vi var fra, og sagde ”velkommen til Ghana”. Kunne man forestille sig, at vi sagde det til nogen, vi møde der havde en anden hudfarve end os, i Brønderslev? Det kunne jeg ikke, siger Anna Gregersen.

Det gjorde også indtryk på hende, hvordan kvinderne slæbte med kæmpe baljer på hovedet i det varme vejr og gerne med en lille baby på ryggen.

Med på turen var også nogle, der er sponsorfamilie for børn på børnehjemmet - og Anna Gregersen fortæller, at det var rørende for dem at mødes i Ghana.

Rotary har blandt andet doneret frugttræer og hytter til børnehjemmet i Ghana, og senest har de også givet en bil.