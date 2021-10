Nordjyske højskoleelever smadrer verdensrekord

BRØNDERSLEV:Sig navnet Eliud Kipchoge, og alle maratonløbere i verden bøjer sig i respekt.

Den 36 år gamle og 52 kilo tunge kenyaner er klodens hurtigste på den legendariske maratondistance på 42,195 km.

Ikke blot er han indehaver af den officielle verdensrekord på 2.01,14, som han satte ved berlin Maraton i 2016.

For næsten præcis to år satte han også en milepæl, da han som det første menneske i verden løb et maratonløb på under to timer. Det skete, da han i den østrigske hovedstad Wien pressede sig i mål på 1 time, 59 minutter og 40 sekunder - hjulpet frem og skærmet undervejs af andre topløbere.

Torsdag blev den tid smadret med ikke mindre end seks minutter og 34 sekunder i Rhododendronparken i Brønderslev.

De 70 elever fra Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev gennemførte rekordløbet som en stafet - og fik på egen krop at mærke, hvilken ekstraordinær præstation Eliud Kipchoge leverede, da han i oktober 2019 som den første nogensinde løb et maraton på under to timer. Foto: Bente Poder

Men hvor Eliud Kipchoge løb alle knap 42,2 km selv, krævede det 70 unge elever fra Nordjyllands Idrætshøjskole at sætte en samlet tid på 1.53,06 timer.

De sprintede på skift en distance på ca. 166,6 meter - nøje opmålt - før de gav en depeche videre til den næste, og sådan fortsatte det, til de var i mål. Det betød, at hver elev løb mellem tre og fire ture, fortæller viceforstander Morten Marinussen fra Nordjyllands Idrætshøjskole.

Eleverne havde forberedt sig til "rekordforsøget" ved at se bidder af dokumentaren om Eliud Kipchoges angreb på den magiske grænse på to timer, så de vidste, hvad der kræver at gentage den præstation.

- Ikke som enkeltpersoner, men som højskole. Vores elever er ikke løbere - det er meget alsidige idrætsfolk. Så for mange af dem blev det lidt af en udfodring, fortæller Morten Marinussen.

Undervejs blev der målt splittider for hver kilometer for at se, hvordan de lå i forhold til ved fælles anstrengelser at komme under Kipchoges rekord.

- Selv om de løb med depeche og sprintede de knap 200 meter, så kunne mange slet ikke holde den fart, Kipchoge kunne på alle 42,2 kilometer. Så det her med, at mennesker kan blive ved med at bryde grænser, har pludselig fået en helt anden lyd hos eleverne. De fandt ud af, at det, de troede lå lige til højrebenet, var meget, meget sværere, end de lige regnede med, konstaterer Morten Marinussen.

Da Eliud Kipchoge 12. oktober 2019 satte sin rekordtid i Wien, løb han i gennemsnit 21,1 km/t.

Ved torsdagens rekordforsøg i Brønderslev kunne de 70 elever ved fælles hjælp tilbage maratonløbet med en gennemsnitsfart på 22,3 km/t.

Nu må den oplevelse vise, om flere har lyst til at udfordre sig selv på maratondistancen. Hvis de får lyst, er Morten Marinussen manden at gå til.

Han underviser selv i bl.a. maratonløb og har selv flere gennemførte løb på den klassiske distance bag sig.

Hans bedste tid er to timer og 37 minutter - 35 minutter og 21 sekunder langsommere end Kipchoges officielle verdensrekord.