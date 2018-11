NORDJYSKE’s bus er på besøg i Brønderslev

BRØNDERSLEV: NORDJYSKE Mediers bus besøger en lang række forskellige steder i Nordjylland, og i dag tirsdag 27. november er turen gået til Brønderslev, hvor bussen og dens bemanding er at finde ved Nordjyllands Idrætshøjskole på Parkvej i Brønderslev.

Her vil holdet blandt andet se nærmere på, hvordan det står til med højskolen i 2018 - og vi håber at komme til at snakke med så mange forskellige mennesker som muligt.

Alle er mere end velkomne til at kigge forbi med stor og småt - eller til en snak og et stykke kage.

Man kan også se, hvad der kommer ud af besøget i avisen, på tv på 24NORDJYSKE og på nordjyske.dk.

Dertil sender Marcus Delfer og Niels Skovmand live fra klokken 14 til 17 på Den Fjerde Limfjordsforbindelse.