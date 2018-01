Nr. to i landsdækkende skrivedyst

BRØNDERSLEV: 6.a på Hedegårdsskolen fik sig fredag noget af en overraskelse. Skoleleder Lone Møller Mikkelsen bankede på med en stor gave, og det viste sig, at det var fordi Lasse Huse Larsen fra klassen havde vundet en andenplads i Saxos landsdækkende skrivedyst.

Det blev han temmelig overrasket over, og der var stor klapsalve fra resten af klassen, hvorefter de gik om bord i en kagemand, som vinderens mor kom med, og fik set nærmere på præmien i kassen, som var en masse forskellige bøger.

Temaet for konkurrencen var "Mod", og Lasse Huse Larsens havde skrevet en tekst med titlen "Anderledes". Den fik han masser af ros fra i dommernes begrundelse for hans andenplads. Lasse Huse Larsen vandt i kategorien for elever i 5. og 6. klasse. Mere end 2000 elever har indsendt bidrag til skrivedysten.