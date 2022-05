Nu begynder byggeriet på Banegårdspladsen - se hvad der skal ske

BRØNDERSLEV:Torsdag tager man det første skridt i det, der skal blive en stor ændring på Banegårdspladsen i Brønderslev: Der bliver om eftermiddagen klokken 16.30 en markering af, at byggeriet af en ny bus-ø går i gang. Området er allerede spærret af.

Den ny bus-ø skal ligge centralt på Banegårdspladsen.

- Vi markerer opstarten af selve arbejdet med busterminalen. Det bliver en super moderne og indbydende plads, og vi ser frem til at kunne servicere de borgere, som dagligt bruger busafgangene både til og fra byen og dem, der skal ind og tage med toget til Aalborg eller Hjørring. De får nogle flotte faciliteter med det her, fortæller Peter Stecher (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

Der bliver bedre forhold for buspassagererne i Brønderslev. Foto: Bente Poder

Han peger på, at det bliver anderledes og bedre for buspassagererne på flere måder.

- Man får væsentligt bedre opholdsfaciliteter. Det er også min forventning, at det her kommer til at kunne afvikle selve ind- og udstigningen af busserne på en mere hensigtsmæssig måde end i dag, fortæller han.

Sådan kommer den ny bus-ø til at se ud. Illustration: Brønderslev Kommune

De rejsende vil kunne blive opdateret på en infoskærm, og der bliver også en læskærm, når man venter på bussen. Desuden bliver pladsen grønnere med nye blomster, buske og træer.

Trafikken kan komme rundt

Kristian Hedver, projektleder i Brønderslev Kommune, fortæller, at man fortsat vil kunne køre gennem Nørregade ned mod Algade og så til højre ad Ny Banegårdsplads. Men man kan ikke længere smutte indenom pladsen.

- Almindelig trafik kan stadig komme rundt på stort set samme vis som i dag, fortæller han.

For busserne bliver der lavet en midlertidig holdeplads på noget af det, der er parkeringsareal i dag.

- Busdriften kan fortsætte med de samme ruter som i dag, og der bliver en stiadgang, så dem der skal til cykelskur og banegård kan komme dertil, fortæller Kristian Hedver.

Banegårdspladsen er under forandring. Foto: Bente Poder

Alle p-pladserne på selve banegårdspladsen bliver droppet og er en del af det afspærrede områder, som også skal bruges til entreprenørens materialer.

Det vil fortsat være muligt at benytte p-pladserne lige ved siden af Banegårdspladsen tæt på de nye boligblokke, der hvor posthuset tidligere lå.

Mere på vej

Bus-øen er en del af en stor helhedsplan for Banegårdspladsen. I helhedsplanen beskrives visionen som en Banegårdsplads, der indbyder til ophold og fællesskab, forbinder byens vigtigste funktioner og bliver et knudepunkt for handel og transport.

Der er sat gule hegn op på Banegårdspladsen i Brønderslev. Foto: Bente Poder

Den første fase var de ny p-pladser i Vestergade, hvor man rev nogle gamle huse ned, de pladser er netop blevet klar.

Bus-øen er fase to, og senere følger der endnu mere.

- Det skal ses i sammenhæng med resten af projektet, hvor der kommer boligbyggeri og en torvedannelse. Så kommer det hele til at hænge sammen i en større enhed, fortæller Peter Stecher.

Det er Dansk Boligbyg, der skal stå for at bygge boliger på Banegårdspladsen. Her er planen, at byggeriet kommer til at rumme 47 nye boliger fordelt på to bygninger på otte etager og en lav del i to etager.

Arbejdet med at etablere den nye bus-ø kommer til at foregå fra nu og frem til september.