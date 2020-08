Nu er ferien slut: Ella glæder sig helt vildt til sin aller første skoledag

BRØNDERSLEV:Ella Hjortbech Jakobsen, seks år, er en af de nye skoleelever, der næsten ikke kan vente med at komme i skole her efter sommerferien. Mandag 10. august kan hun for første gang sætte sig på skolebænken i 0. B på Hedegårdsskolen.

- Jeg er i SFO’en og glæder mig rigtig meget til at komme i skole, siger hun lidt genert, mens hun leder efter sit navneskilt i den bunke, som pædagog Pernille Hejlesen er ved at få styr på i klasselokalet her et par dage, inden klokken ringer ind til et nyt skoleår. Genertheden bliver hurtigt afløst af et stort smil, da hun genkender bogstaverne i sit navn.

- Her er det, siger hun stolt og viser det til sin far, Martin Buhl Jakobsen, der sammen med lillesøster Dicte har fået lov at være med som backup i mødet med den lokale verdenspresse.

- Ella er SÅ klar til at komme i skole. Hun har nærmest ikke snakket om andet de seneste uger, så mandag bliver en rigtig stor dag for Ella, men det gør det også for os som forældre. Ella er jo min første, så man kan jo også godt være lidt nervøs for, hvordan det kommer til at gå alt sammen i de kommende år. Men vi glæder os og synes, det bliver rigtigt spændende at opleve, siger Martin Buhl Jakobsen.

Ella er en af i alt 74 nye skoleelever, der mandag tjekker ind på Hedegårdsskolen, hvor de bliver fordelt i tre klasser.

Men selv om alle glæder sig til skolestarten, bliver den lidt anderledes, end den plejer, forklarer leder af Hedegårdsskolen og skoledistrikt nord, Christian Bak.

Forebygger coronasmitte

- På grund af coronapandemien, må vi sætte begrænsninger på, hvor mange forældre, der må få lov at komme ind på skolen samtidig, forklarer Christian Bak.

De nye elever i nulte klasserne må kun ledsages af én forældre ind i klassen Christian Bak, Skoledistriktsleder

- De nye elever i nulte klasserne må kun ledsages af én forældre ind i klassen, og vi plejer også at samles i fællesområdet, men det gør vi ikke i år, oplyser Christian Bak og tilføjer, at det er hans opfattelse, at forældrene har stor forståelse for beslutningen.

I alt møder 780 elever ind på Hedegårdsskolen, hvor også 55 lærere har deres arbejde. De kommer alle til at mærke, at skolestarten bliver lidt anderledes i år på grund af forholdsreglerne.

- Forældre til børn fra 1. klasse og op må aflevere deres børn uden at komme ind på selve skolen. Heldigvis er de fleste elever rigtigt gode til selvhjælp, så de kan godt selv finde ud af det. Og jeg er glad for, at forældrene har taget godt imod ændringerne, siger Christian Bak og tilføjer, at der heller ikke bliver en fælles samling for de store elever i hallen.

- Vi følger alle Sundhedsstyrelsens, regionens og kommunens anbefalinger og sætter ekstra fokus på håndhygiejne, så der vil være adgang til håndsprit mange steder, fortæller Christian Bak, der op til skolestart, og sammen med andre skoleledere og skoleforvaltningen, arbejde på en plan for, hvad der skal ske, hvis der kommer smitte på skolen.

- Det er altid godt at være forberedt, hvis det skulle ske, siger Christian Bak.

- Vi har også nogle udfordringer med hensyn til musikundervisning og idræt, hvor vi bliver nødt til at tænke kreativt. Men det skal vi nok finde ud af, siger Christian Bak, der trods udfordringerne også glæder sig helt vildt til mandag kl. 8.10.